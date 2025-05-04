Арина Соболенко в третий раз выиграла престижный теннисный турнир в Мадриде

Первая ракетка планеты в решающем поединке обыграла четвертую в топе Кори Гауфф из США. В стартовом сете наша спортсменка полностью доминировала на корте, выиграла три подачи соперницы и допустила всего одну двойную ошибку. Вторая партия прошла уже в напряженной борьбе, американка перехватила инициативу и вела 5:3, накал противостояния сохранялся до последнего розыгрыша. Исход сета решился только на тай-брейке в пользу белоруски. Победа со счетом 6:3, 7:6.