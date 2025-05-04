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Арина Соболенко в третий раз выиграла престижный теннисный турнир в Мадриде

04 мая 2025 07:56
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Арина Соболенко стала трехкратной чемпионкой престижного турнира в Мадриде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Арина Соболенко в третий раз выиграла престижный теннисный турнир в Мадриде-2

Первая ракетка планеты в решающем поединке обыграла четвертую в топе Кори Гауфф из США. В стартовом сете наша спортсменка полностью доминировала на корте, выиграла три подачи соперницы и допустила всего одну двойную ошибку. Вторая партия прошла уже в напряженной борьбе, американка перехватила инициативу и вела 5:3, накал противостояния сохранялся до последнего розыгрыша. Исход сета решился только на тай-брейке в пользу белоруски. Победа со счетом 6:3, 7:6.

Арина Соболенко в третий раз выиграла престижный теннисный турнир в Мадриде-4

Для Арины Соболенко это третья победа на соревнованиях в столице Испании. А данный титул – 20-й в карьере. Успех в Мадриде принес белоруске третий трофей в нынешнем сезоне, ранее она выигрывала «тысячники» в Брисбене и Майами.

# Теннис # Арина Соболенко # Кори Гауфф

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