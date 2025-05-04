В Румынии стартовали повторные выборы президента

Граждане Румынии 4 мая второй раз за полгода попытаются выбрать президента, после того как прошедший в ноябре первый тур со скандалом был аннулирован. Это вызвало осуждение как внутри страны, так и от зарубежных партнеров, включая США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На высший государственный пост теперь претендуют 11 кандидатов: четыре независимых и семь представителей различных партий и альянсов. Для победы в первом туре кандидату нужно набрать 50 % плюс один голос. Второй тур, если возникнет необходимость в его проведении, состоится 18 мая. Правом голоса обладают 18 миллионов избирателей.

Важно, чтобы Румыния пошла по правильному пути. Судя по кандидатам, она может двигаться в разных направлениях. Но я убежден, что у нас есть только один путь – путь прогресса. Лично я больше не хочу никакой диктатуры, я хочу, чтобы у нас установилось демократическое общество.