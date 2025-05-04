Как разобраться в потоке новостей и отличить фейк от правды? Совет от министра информации

Марат Марков, министр информации Республики Беларусь:

В информационном пространстве, к сожалению, зачастую у нас люди, которые потребляют информацию, не все, далеко не все, но как показал 2020 год, таких людей тоже немало, у них вот эта информационная ламбада на граблях постоянно. То есть им один раз на уши лапшу навешали, они снова идут к этому источнику информации и снова получают вранье. Вы прекрасно знаете, как руководитель телеканала, что у нас государственные СМИ подчиняются закону «О средствах массовой информации», где черным по белому прописано, что информация должна быть достоверная. То есть, обращаясь к государственным СМИ, ты в любом случае знаешь, что эти каналы государственные или аффилированы с государством, ты однозначно получишь достоверную информацию.

С другой стороны, уже следующий уровень – это когда ты потребляешь информацию и из других источников, и умело ее анализируешь. Мы действительно прошли хорошую школу, на мой взгляд. Я бы здесь подчеркнул роль государства и роль Министерства информации в том числе. Потому что государство тоже должно прилагать усилия, чтобы людям не попадались на каждом шагу откровенно фейковые каналы информации. Как бы то ни было, и мы должны это помнить, к 2030 году готовимся не только мы. Наши оппоненты продолжают создавать информационные ресурсы, которые будут пытаться развалить государство. Здесь нужно четко понимать, не расслабляться. Президента все помнят. Его слова надо слышать буквально. И вот эти вот мерчи, на которых написаны четкие высказывания, надо тоже воспринимать буквально, потому что это сказано не просто так. И нам это помогает разобраться. По крайней мере, я уверен, что здесь все, кто находятся, люди, которые работают сегодня в государственных СМИ, это люди, которые уже прошли хорошую школу. Второй раз их надурить будет очень сложно. Опыт нам был необходим. И эта школа хорошая тоже была необходима.