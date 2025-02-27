Лукашенко встретится с Путиным в Москве. Что обсудят лидеры?
О нормализации отношений между Востоком и Западом, перспективах урегулирования конфликта в Украине, а также о роли новой администрации Трампа в этом процессе. Александр Лукашенко дал интервью Марио Науфалу – известному американскому блогеру, автору проекта «Круглый стол» на платформе Х, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его гостями уже стали известные политические и общественные деятели, среди них президенты Бразилии, Венгрии, премьер-министр Словакии, миллиардер Илон Маск, журналист Такер Карлсон.
Разговор Александра Лукашенко и Марио Науфала длился полтора часа. Стороны обсудили мировую повестку, в которой все больше острых тем. Так речь зашла о «ресурсной сделке» между США и Украиной. Вашингтон требует от Киева доступа к недрам в обмен на военную помощь. Такой спрос Трампа в мировом сообществе воспринимается весьма противоречиво, публично звучат слова о грабеже.
При все этом глава Белого дома открыто заявляет, что Штаты заберут обратно свои деньги, потраченные на Украину, а на сделке заработают еще больше. Своим видением касательно не только амерканско-украинского соглашения, а в целом урегулирования конфликта в соседней стране во время интервью поделился Александр Лукашенко. Марио Науфала спросил у Президента: обсуждалась ли эта тема с Владимиром Путиным.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Только в общих чертах. И о разговоре с Трампом, и о переговорах в Саудовской Аравии, и по редкоземельным материалам. Почему? Потому что через неделю мы с ним встретимся в Москве и очень подробно и детально поговорим по всем вопросам. Вот по телефону мы на это и сослались, что встретимся и обсудим все вопросы в деталях. А так коснулись только в общих чертах.
Что касается этих редкоземельных материалов, я вопрос поднял, говорю: странно как-то, американцы требуют от Украины отдать им наиважнейшее, что у них есть. Здесь же не только о редкоземельных материалах идет речь, но и о природном газе, о нефти, о логистике, о портах и так далее. Здесь же более широкий вопрос.
И я Путину изложил свою позицию вот в таком ключе, на что он сказал, что американцы ломятся в открытую дверь. Это есть все в России, мы можем с ними договориться и работать. А потом публично это озвучил. Вот что касается редкоземельных материалов.