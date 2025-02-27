Лукашенко о вводе миротворческих сил ЕС в Украину: «Россия категорически против»

Война и мир в регионе, мир в целом, новое руководство США, возобновление сотрудничества Вашингтона и Москвы, позиция Китая. А еще Байден, Зеленский, Пригожин. Эти темы звучали 27 февраля во Дворце Независимости в ходе почти двухчасового интервью. Президент общался с американским блогером Марио Науфалом, автором проекта «Круглый стол» на платформе «X», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его гостями уже стали известные политические и общественные деятели, среди них президенты Бразилии, Венгрии, премьер-министр Словакии, миллиардер Илон Маск, журналист Такер Карлсон.

Марио Науфал, блогер:

Были комментарии со стороны Франции и Великобритании о введении неких миротворческих сил на территорию Украины. Также может ли Россия рассматривать это как угрозу?