Лукашенко о вводе миротворческих сил ЕС в Украину: «Россия категорически против»

Война и мир в регионе, мир в целом, новое руководство США, возобновление сотрудничества Вашингтона и Москвы, позиция Китая. А еще Байден, Зеленский, Пригожин. Эти темы звучали 27 февраля во Дворце Независимости в ходе почти двухчасового интервью. Президент общался с американским блогером Марио Науфалом, автором проекта «Круглый стол» на платформе «X», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его гостями уже стали известные политические и общественные деятели, среди них президенты Бразилии, Венгрии, премьер-министр Словакии, миллиардер Илон Маск, журналист Такер Карлсон.
Марио Науфал, блогер:
Были комментарии со стороны Франции и Великобритании о введении неких миротворческих сил на территорию Украины. Также может ли Россия рассматривать это как угрозу?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По поводу направления туда миротворческих сил. Россия никогда с этим не согласится. По крайней мере, такая позиция России на сегодняшний день. Тем более, что руководство Европейского союза, прежде всего в лице Германии и Франции, занимают очень агрессивную позицию в данный момент.
Не знаю, удалось Трампу на переговорах с Макроном и Стармером склонить их в сторону мира и мирных переговоров, но, вы видите, они занимают очень агрессивную позицию в отношении войны России и Украины. Поэтому Россия категорически против всяких миротворческих сил со стороны европейских государств.
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