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В США самолёт рухнул на жилые дома – погибли все, кто находился на борту

04 мая 2025 07:39
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Очередная авиакатастрофа произошла в США. В Калифорнии небольшой самолет рухнул на жилые дома, после чего вспыхнул пожар. Погибли все, кто находился на борту. Это два человека – пилот и пассажир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США самолёт рухнул на жилые дома – погибли все, кто находился на борту-2

На земле по счастливой случайности обошлось без жертв, несмотря на то, что во время крушения в домах находились люди. Их благополучно эвакуировали прибывшие на место бригады спасателей. Как сообщается, самолет рухнул на землю через несколько минут после взлета. Что послужило причиной катастрофы, сейчас выясняет Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте.

# Самолет # ЧП

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