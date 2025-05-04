Как руководить творческими людьми? Марат Марков о хобби, детстве и профессии – интервью

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Марат Марков, министр информации Беларуси. «1 Мая всегда выходили на демонстрацию»

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

А вы любите вообще май? Ведь не секрет, что у вас день рождения 1 мая. Марат Марков, министр информации Беларуси:

Это правда. Но, на самом деле, я вообще люблю весну. Весну и лето. И, знаете, у Митяева есть такая хорошая песня: «Лето – это маленькая жизнь». Давайте прямо скажем: когда солнце на дворе, когда мы все в майках, когда мы можем ходить и радоваться жизни, по большому счету, что еще нужно? Вообще повезло как-то в этом году мне кажется. Мы с марта начали загорать, серьезно. По крайней мере, я впервые открыл мотосезон в начале марта, это было удивительно даже для меня. Александр Осенко:

День рождения 1 мая. В детстве вы ходили на демонстрации с родителями или все начиналось утром с дня рождения? Марат Марков:

Давайте прямо. Я рос в маленьком городке – там 24 тысячи было. Город Лунинец Брестской области. Буквально метров 100 от дома была площадь. Центральная площадь, райком партии – все как положено. И мы в обязательном порядке 1 Мая всегда выходили на демонстрацию. Это была традиция. Понимаете, в чем вопрос? Ведь тогда это был действительно праздник, когда люди с удовольствием шли с цветами, с шариками, с плакатами какими-то. Дай бог сейчас каждому пережить подобные моменты. Александр Осенко:

А после обеда уже праздник? Марат Марков:

После обеда – естественно. Александр Осенко:

Знаете, мне это очень близко. У меня день рождения на ноябрьский было то же самое. С родителями на демонстрацию, а после обеда – дружная вся компания, друзья родителей отмечали день рождения. «Не надо мешать творческим людям работать»

Александр Осенко:

Вы человек военный, приходите в творческую среду. Как человек военный вы прекрасно понимаете, что, отдавая команды, распоряжения, они исполняются бегом. Марат Марков:

Нет. Александр Осенко:

А вот с творческими людьми так же не получается. Марат Марков:

Ну, во-первых, творческие люди, я всегда люблю повторять одну простую фразу: не надо мешать творческим людям работать. Им надо помогать. Но помогать, организовывая, потому что зачастую творчество очень сильно не связано. Или, точнее, полностью диссонирует с элементарным порядком. Эти вещи действительно надо уметь совмещать. Люди ведь творческие очень ранимые – и все это прекрасно знают. Я это почувствовал буквально с первых же дней. Но в этом и заключается, наверное, роль руководителя – уметь их организовать таким образом, чтобы они проявили максимально лучшие свои способности. Первый раз в кадре – какие эмоции?

Марат Марков:

Абсолютный страх перед камерой, причем он до сих пор, как ни странно, и волнение постоянное. За несколько дней до интервью начинается все равно вот это определенное волнение, потому что каждый новый человек. И ведь твоя задача максимально попытаться его раскрыть, расслабить. Если это удается, тогда получаешь удовольствие от разговора. А бывает, что и не удается. Это значит, интервьюер плохой. Значит, есть куда еще расти. Первая же программа была «Крупным планом», и она больше о личностях, о людях. А вторая, поскольку «Ничего личного» мы изначально поставили в качестве названия… Был человек когда-то, еще на БТ, который мне сразу начал говорить: поставьте свою фамилию в название. Я говорю: это нескромно. Но было такое ощущение, что, может быть, человек прав. Потому что он все доказывал, что ты начинаешь своим именем отвечать за качество, поэтому уже когда пришел на ОНТ, в общем-то, когда задумывали новую программу, решили: давай попробуем и попробовали. Александр Осенко:

Так и родилось «Марков. Ничего личного». Марат Марков:

Да, по крайней мере, она существует. Я благодарен, что глава государства, во-первых, доверил. Все же с согласия главы государства было. И первая должность на телевидении, и вторая. И, естественно, назначение на министерский пост. Но при этом было разрешено не бросать творческую составляющую. Правда, сейчас на это времени значительно меньше, и это естественно. Какими качествами должен обладать молодой специалист, который приходит работать на телевидение?

Александр Осенко:

Молодые специалисты, приходящие с факультетов журналистики различных вузов, какими навыками должны обладать, чтобы классно вписаться в телевизионную среду? Марат Марков:

В первую очередь, человеческие качества. Они должны присутствовать. Но второе для молодого специалиста необходимое качество – это просто желание учиться. Потому что, если человек хочет чего-то достичь в жизни, он просто должен самосовершенствоваться. Не люблю эти слова такие дежурные, но по большому счету он должен набираться знаний. Знаний, навыков и умений. И это зависит исключительно от него лично. Какие бы ни были замечательные наставники, но если ты домой приходишь и тебе не хочется еще что-то почитать, попробовать самому помонтировать, если мы говорим про журналиста. Самому попробовать написать какую-то статью и поработать над текстом. Поработать над словом. Просто почитать хорошую художественную литературу для того, чтобы посмотреть, как люди работают со словом. Если этого нет, то успеха не будет никогда. Будет желание получать зарплату. Я бы все-таки за то всегда радовал, чтобы человек хотел заработать денег. И всегда есть возможность заработать, потому что вы прекрасно понимаете, что гонорарная система, которая существует в творческих организациях, она позволяет это сделать. Было бы желание. Мотоцикл в жизни появился абсолютно случайно

Александр Осенко:

У вас хобби – байк. А откуда пришло это хобби? Марат Марков:

Случайно. Абсолютно случайно. Просто жизнь познакомила когда-то с людьми, которые увлекались этим делом. Благодаря им я первый раз сел на мотоцикл, попробовал сразу на «Харлей». Причем попробовал сначала один, второй, третий. Мне очень нравятся V-Rod – это такие городские мотоциклы очень интересной внешности. Но когда сел на «электричку», я сразу понял: это мое. Он большой, тяжелый, 400 с чем-то килограмм. Сразу понял, что надо идти сдавать на права. И втихаря от всех поехал, поучился две недели, сдал с первого раза. А потом мама приехала в гости, а я втихаря от всех купил мотоцикл. Он у меня уже 10 лет. Я подъезжаю к магазину – и все в шоке. Александр Осенко:

И мама: ай-яй-яй, сынок! Марат Марков:

Естественно, она очень волнуется, когда я в Лунинец езжу. 250 километров туда и обратно в один день. Сюрприз для министра!

Александр Осенко:

А сейчас сюрприз! Знаете, в некоторых источниках я так почитал о вашем увлечении в детстве. Вы, конечно, его не афишируете, но это эксклюзив будет для нашей телепрограммы. Я бы хотел, чтобы вы вспомнили свое детство – оно у нас было и музыкальное в том числе. Марат Марков:

О боже мой, нет! Александр Осенко:

5 лет, если источники не врут. Марат Марков:

Источники не врут. Я действительно играл на скрипке. Но я не умею на ней играть, вы поймите – с 5 класса я и не брал ее в руки в принципе. Александр Осенко:

Давайте я вам ее дам в руки. Пару аккордов! Марат Марков:

Я понимаю, что вы будете смеяться над несчастным министром. Но что же сделать? Нормально, звучит хорошо. Так, я не буду играть на скрипке, потому что я не умею. Здесь все нужно было чисто на слух – вот это вот ощущение, когда ты начинаешь… Когда выступали в ансамбле, вот скрипка действительно была в удовольствие. Я получал удовольствие, когда ее держал в руках. Вот мне не нравилась сольфеджио. Терпеть не мог просто. И вот из-за сольфеджио я и ушел из музыкальной школы, недоучившись два года. Александр Осенко:

А бас-гитара? Марат Марков:

Бас-гитара – это было уже увлечение 9-10 класса. Я надеюсь, вы ее не брали. Просто это было модно. И мы в девятом классе организовали школьный ансамбль. Я пел и играл на бас-гитаре. Рецепт жизни от настоящего белоруса Марата Маркова