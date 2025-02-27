Лукашенко о соглашениях США и Украины: это может настораживать Россию

Война и мир в регионе, мир в целом, новое руководство США, возобновление сотрудничества Вашингтона и Москвы, позиция Китая. А еще Байден, Зеленский, Пригожин. Эти темы звучали 27 февраля во Дворце Независимости в ходе почти двухчасового интервью. Президент общался с американским блогером Марио Науфалом, автором проекта «Круглый стол» на платформе «X», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его гостями уже стали известные политические и общественные деятели, среди них президенты Бразилии, Венгрии, премьер-министр Словакии, миллиардер Илон Маск, журналист Такер Карлсон.

Для белорусской стороны это своего рода эксперимент и следование трендам времени, демонстрация понимания: важно, чтобы голос Беларуси звучал. И в социальных сетях тоже. Тем более, что есть запрос на мнение именно белорусского Президента (в пресс-службу Александра Лукашенко от новых западных медиа поступает очень много просьб об интервью). Что касается платформы X (это бывший Twitter), она может похвастаться солидной аудиторией – ежедневно около 100 миллионов человек, преимущественно поколения Z. К слову, интервьюер к нему тоже относится. Просмотры же его шоу варьируются от 200 тысяч до 34 миллионов.

Науфал считает себя максимально объективным человеком. С Александром Лукашенко он общался впервые, и то, что этот разговор стал в принципе возможным, гость считает большой удачей и необходимостью именно в этот период, период геополитической перестройки, сделать так, чтобы мнение Президента Беларуси услышало как можно больше людей. Тем более, что сейчас как никогда близок диалог между Западом и Востоком – выстраивание мостов с помощью новых медиа, по мнению самого Науфала, его миссия. О видении Александра Лукашенко дальнейшего развития событий, перспективах установления мира в Украине и той самой сделке по редкоземельным металлам, к которой администрация Трампа подвела Зеленского, больше всего вопросов, как и к будущему этой страны. По просьбе американского блогера Президент озвучил свое мнение касаемо раздела недр Украины и возможного присутствия там иностранного миротворческого контингента.

Марио Науфал, блогер:

Как вы думаете, это сделка, которую они собираются подписать по недрам через несколько дней. Может ли Россия рассматривать ее как угрозу? Потому что в такой ситуации, получается, интерес Америки в Украине повышается.