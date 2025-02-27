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Лукашенко о соглашениях США и Украины: это может настораживать Россию

27 февраля 2025 16:38
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Война и мир в регионе, мир в целом, новое руководство США, возобновление сотрудничества Вашингтона и Москвы, позиция Китая. А еще Байден, Зеленский, Пригожин. Эти темы звучали 27 февраля во Дворце Независимости в ходе почти двухчасового интервью. Президент общался с американским блогером Марио Науфалом, автором проекта «Круглый стол» на платформе «X», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его гостями уже стали известные политические и общественные деятели, среди них президенты Бразилии, Венгрии, премьер-министр Словакии, миллиардер Илон Маск, журналист Такер Карлсон.

Лукашенко о соглашениях США и Украины: это может настораживать Россию-2

Для белорусской стороны это своего рода эксперимент и следование трендам времени, демонстрация понимания: важно, чтобы голос Беларуси звучал. И в социальных сетях тоже. Тем более, что есть запрос на мнение именно белорусского Президента (в пресс-службу Александра Лукашенко от новых западных медиа поступает очень много просьб об интервью). 

Что касается платформы X (это бывший Twitter), она может похвастаться солидной аудиторией – ежедневно около 100 миллионов человек, преимущественно поколения Z. К слову, интервьюер к нему тоже относится. Просмотры же его шоу варьируются от 200 тысяч до 34 миллионов.

Лукашенко о соглашениях США и Украины: это может настораживать Россию-4

Науфал считает себя максимально объективным человеком. С Александром Лукашенко он общался впервые, и то, что этот разговор стал в принципе возможным, гость считает большой удачей и необходимостью именно в этот период, период геополитической перестройки, сделать так, чтобы мнение Президента Беларуси услышало как можно больше людей.

Тем более, что сейчас как никогда близок диалог между Западом и Востоком – выстраивание мостов с помощью новых медиа, по мнению самого Науфала, его миссия. О видении Александра Лукашенко дальнейшего развития событий, перспективах установления мира в Украине и той самой сделке по редкоземельным металлам, к которой администрация Трампа подвела Зеленского, больше всего вопросов, как и к будущему этой страны.

По просьбе американского блогера Президент озвучил свое мнение касаемо раздела недр Украины и возможного присутствия там иностранного миротворческого контингента.

Лукашенко о соглашениях США и Украины: это может настораживать Россию-6

Марио Науфал, блогер:
Как вы думаете, это сделка, которую они собираются подписать по недрам через несколько дней. Может ли Россия рассматривать ее как угрозу? Потому что в такой ситуации, получается, интерес Америки в Украине повышается.

Лукашенко о соглашениях США и Украины: это может настораживать Россию-8

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По поводу Соединенных Штатов Америки и соглашений с Украиной. Это может настораживать Россию и, скорее всего, настораживает. Я так думаю. Я не обсуждал с Россией эти вопросы и с Путиным. Мы обсудим этот вопрос. Но, скорее всего, это может настораживать. 

Если Россия почувствует, что эти договоренности будут выходить за рамки экономических отношений. Если это будет чистая экономика, не связанная с военно-промышленным комплексом, оружием, Вооруженными силами, почему бы нет? Россия спокойно будет работать. 

Да, неприятно, что мощное государство в виде Соединенных Штатов Америки у тебя за окном будет разрабатывать полезные ископаемые, создавать свои предприятия и так далее и тому подобное. Наверное, не очень приятно. Это мог бы делать ты, но делают другие. Но это Россия переживет. Россия огромная, и у нее этого добра хватает.

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# Александр Лукашенко # Международная политика

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