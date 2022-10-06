Южная Корея, США и Япония начали совместные учения в Японском море

Южная Корея, США и Япония начали совместные военно-морские учения в Японском море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цель – отработать навыки противодействия ракетным и ядерным угрозам со стороны КНДР. По сценарию, военные трех стран должны засечь, отследить полет баллистической ракеты, запущенной Северной Кореей и уничтожить ее.

К маневрам привлекли сильнейшие корабли флотов трех стран. В частности южнокорейский эскадренный миноносец и американский эсминец, который входит в авианосную ударную группу ВМС США. Особо стоит отметить скорость, с которой были организованы совместные учения. Они начались 6 октября, буквально через несколько часов после того, как КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.