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Южная Корея, США и Япония начали совместные учения в Японском море

06 октября 2022 13:16
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Южная Корея, США и Япония начали совместные военно-морские учения в Японском море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цель – отработать навыки противодействия ракетным и ядерным угрозам со стороны КНДР. По сценарию, военные трех стран должны засечь, отследить полет баллистической ракеты, запущенной Северной Кореей и уничтожить ее.  

Южная Корея, США и Япония начали совместные учения в Японском море-1

К маневрам привлекли сильнейшие корабли флотов трех стран. В частности южнокорейский эскадренный миноносец и американский эсминец, который входит в авианосную ударную группу ВМС США. Особо стоит отметить скорость, с которой были организованы совместные учения. Они начались 6 октября, буквально через несколько часов после того, как КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.  

# Военные учения # Фотофакт

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