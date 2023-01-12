В Иордании проходят забастовки дальнобойщиков. Водители требуют повысить зарплаты

Новости Иордании. В Иордании проходят забастовки. Пикет устроили сотни дальнобойщиков. Уже несколько ночей водители проводят на национальной автомагистрали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они требуют от правительства создания новых рабочих мест и повышения заработной платы, поскольку рост цен на топливо, высокие налоги и растущие цены на продукты сделали жизнь для многих людей очень дорогой. По словам местного правительства, месячная забастовка парализовала разгрузку во многих портах. Убытки превысили десятки миллионов долларов.