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В Китае постоялец обиделся на сотрудников пятизвёздочного отеля и въехал в вестибюль на дорогом спорткаре

12 января 2023 14:32
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Новости Китая. Роскошное во всех смыслах происшествие случилось в Китае. В Шанхае автомобиль премиум-класса въехал в вестибюль шикарного пятизвездочного отеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае постоялец обиделся на сотрудников пятизвёздочного отеля и въехал в вестибюль на дорогом спорткаре-1

Он сделал круг, круша все на своем пути, и попытался также эффектно выехать. Но был остановлен подоспевшей охраной. За рулем дорогого спорткара оказался постоялец гостиницы. Как выяснилось, во время пребывания в отеле он потерял ноутбук и очень обиделся на сотрудников, которые не смогли его найти. Свое недовольство уровнем обслуживания он решил высказать таким экстравагантным способом.

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# Курьезы # Новости Китая # Фотофакт

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