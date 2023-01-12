В Китае постоялец обиделся на сотрудников пятизвёздочного отеля и въехал в вестибюль на дорогом спорткаре

Новости Китая. Роскошное во всех смыслах происшествие случилось в Китае. В Шанхае автомобиль премиум-класса въехал в вестибюль шикарного пятизвездочного отеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он сделал круг, круша все на своем пути, и попытался также эффектно выехать. Но был остановлен подоспевшей охраной. За рулем дорогого спорткара оказался постоялец гостиницы. Как выяснилось, во время пребывания в отеле он потерял ноутбук и очень обиделся на сотрудников, которые не смогли его найти. Свое недовольство уровнем обслуживания он решил высказать таким экстравагантным способом.