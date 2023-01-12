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В Великобритании пациентам приходится самим добираться до больницы – врачи вышли на забастовку

12 января 2023 16:30
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Новости Великобритании. Великобританию вновь охватила волна забастовок. На улицы Лондона вышли около 25 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании пациентам приходится самим добираться до больницы – врачи вышли на забастовку-1

Среди них врачи, водители скорой помощи, диспетчеры и парамедики. Причина недовольства – предложенное правительством всего лишь на 4 % повышение зарплат, в то время как инфляция превышает 11 %. В результате такой массовой забастовки в стране пострадало большинство медучреждений. Пациентам приходится добираться до больницы самостоятельно, так как скорая помощь выезжает только в экстренных случаях.

Как сообщают местные профсоюзы, на следующей неделе на улицы выйдут медсестры. А 1 февраля в масштабной забастовке примут участие более сотни тысяч госслужащих.

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# Забастовка # Новости Великобритании # Фотофакт

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