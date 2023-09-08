Писатель из Польши о Лукашенко: мы, поляки, завидуем вам, что у вас такой Президент. Хотели бы, чтобы такой был и у нас

Томаш Грыгуч, писатель, аналитик:

Из Беларуси сделали врага. Во-первых, Беларусь является важным стратегическим, геополитическим и военным полем. Минск – это дорога к Москве. Когда Гейнц Вильгельм Гудериан за день до операции Барбаросса пришtл в здание Рейха, то первым вопросом, который он получил от Гитлера, был: «Как быстро он будет в Минске?» Потом он, его вторая и третья танковая группа, окружила Минск и вышла к Минску.

Также и тут, все мы помним 2020 год, выигранные Президентом Лукашенко президентские выборы. И незамедлительная была реакция Вашингтона и Берлина: попытка дестабилизации, попытка начала революции, попытка начала восстания в Беларуси. И слава Богу, Президент Беларуси и белорусский народ понимали, о чем все это говорит, и спасли свою независимость.

Лукашенко войдет в историю, он уже вошел в историю. Мы, поляки, завидуем вам, что у вас есть такой Президент, и сами хотели бы, чтобы такой был и у нас. Когда белорусский народ спас свою независимость при поддержке двух важных глобальных союзников России и Китая, весь мир держал за вас кулаки: Бразилия, Турция, Индонезия, Африка, Южная Америка – все здравомыслящие люди держали кулаки и молились за то, чтобы Президент Лукашенко не поддался и был первым из тех, кому удалось остановить этот мировой блицкриг. И это было большое дело. Уже давно с Президентом Лукашенко в Польше и Европе делали врага. Чушь о том, что он конспиратор, диктатор, человек, который порабощает белорусов, что Беларусь является концентрационным лагерем. Тем временем стоит поехать в Беларусь тем полякам, которые нигде не были; день жизни в Беларуси покажет им, что это нормальная страна, где живут очень сердечные люди, где можно нормально и честно работать, где безопасно и чисто. Беларусь – это нормальная европейская страна. Из Беларуси сделали врага из-за ее географического положения: она является коридором к сердцу России.

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