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В Испании почти 98% новорождённых в 2022-м – дети приезжих

08 сентября 2023 16:45
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Новости Испании. Население Испании увеличивается за счет иностранцев. Местные жители все реже заводят детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании почти 98% новорождённых в 2022-м – дети приезжих-1

Согласно исследованию испанского информпортала, из общего числа новорожденных за 2022 год почти 98% – дети приезжих. Численность иммигрантов в настоящее время превысило 6 миллионов. Чаще всего для жизни гости выбирают Каталонию и Мадрид. Там же зафиксирован наибольший прирост населения. Обеспечивают его как жители ЕС (немцы, румыны и итальянцы), так и представители других стран. В частности, Марокко, Колумбии и Британии.

# Кризис в ЕС # Новости Испании # Фотофакт

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