В Испании почти 98% новорождённых в 2022-м – дети приезжих

Согласно исследованию испанского информпортала, из общего числа новорожденных за 2022 год почти 98% – дети приезжих. Численность иммигрантов в настоящее время превысило 6 миллионов. Чаще всего для жизни гости выбирают Каталонию и Мадрид. Там же зафиксирован наибольший прирост населения. Обеспечивают его как жители ЕС (немцы, румыны и итальянцы), так и представители других стран. В частности, Марокко, Колумбии и Британии.