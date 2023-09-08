Прямой эфир

Прощание Китая с тайфуном «Хайкуй» закончилось выпадением рекордного количества осадков

08 сентября 2023 16:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Рекордные осадки обрушились на Китай. Таких дождей не было последние 140 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прощание Китая с тайфуном «Хайкуй» закончилось выпадением рекордного количества осадков-1

Не менее 110 человек пострадали. Проводится эвакуация жителей. Свои дома при помощи спасателей уже покинули десятки тысяч местных. Дождями охвачены сразу несколько провинций. Затоплены улицы, магазины, станции метро. Власти закрыли школы и другие учреждения. Работодателям рекомендовано предоставить сотрудникам гибкий график. Энергетики намерены отключить внешние источники питания. Так, с Китаем прощается тайфун «Хайкуй», который обрушился на страну в начале недели.

# Природные катаклизмы # Новости Китая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Испании почти 98% новорождённых в 2022-м – дети приезжих
08 сентября 2023 16:45

В Испании почти 98% новорождённых в 2022-м – дети приезжих

США планируют разместить в Румынии боевые самолёты
08 сентября 2023 16:43

США планируют разместить в Румынии боевые самолёты

ПВО РФ сбила беспилотник ВСУ над Брянской областью
08 сентября 2023 15:03

ПВО РФ сбила беспилотник ВСУ над Брянской областью