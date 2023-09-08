Прощание Китая с тайфуном «Хайкуй» закончилось выпадением рекордного количества осадков

Новости Китая. Рекордные осадки обрушились на Китай. Таких дождей не было последние 140 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не менее 110 человек пострадали. Проводится эвакуация жителей. Свои дома при помощи спасателей уже покинули десятки тысяч местных. Дождями охвачены сразу несколько провинций. Затоплены улицы, магазины, станции метро. Власти закрыли школы и другие учреждения. Работодателям рекомендовано предоставить сотрудникам гибкий график. Энергетики намерены отключить внешние источники питания. Так, с Китаем прощается тайфун «Хайкуй», который обрушился на страну в начале недели.