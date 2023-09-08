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Пустовой: Польша сейчас самая милитаризированная страна Европы

08 сентября 2023 19:02
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим последние новости политики. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой, писатель, аналитик (Польша) Томаш Грыгуч и польский политолог, бизнесмен Даниэль Микусек.

Пустовой: Польша сейчас самая милитаризированная страна Европы-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Украина стала тараном против России и всего славянского мира. А Польше приготовится, если они не сделают уроков. Ну, хотя может поляки и делают уроки и не хотят этого всего, но их уже никто не спрашивает, там уже американская демократия. Говорили, что Польша – это 51-й штат США. Никакой это не штат, для них они чужие, просто вложили денег, а сейчас плати кровью. Вот такая дорогая американская демократия. А дальше, что еще понимать: Украина, Польша, а дальше свободная дорога до Лиссабона. Польша стала самой милитаризированной страной Европы. У них оружия сейчас больше, чем в национальном блюде фляке специй.

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# Международная политика # Евгений Пустовой # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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