Петровский: Запад демонстрирует сегодня четкий расизм, который и не скрывает

Григорий Азаренок, СТВ:

Интересная у них система. Персонажи рассказывают о свободе, демократии, при этом латвийцы вербуют белоруса и угрожают лишить вида на жительство в Швеции. Во как!

Петр Петровский, политолог:

Они думают, что они главнее Швеции. Вопрос в том, я не думаю, что это латвийцы делают сами по себе: убивают людей, насилуют. Я думаю, что им на этот счет дана отмашка сверху. Они не самостоятельны. И их используют, как когда-то латвийских эсэсовцев использовал гитлеровский режим. Только сейчас евросовковый режим. И ничего тут удивительного нет. А быть холуями у евробюрократа – марать свои руки кровью ни в чем неповинных людей. Как-то это низко и отвратительно. За 9 месяцев этого года 12 трупов. Только найденных. А сколько не найденных? А сколько покалеченных людей, переломанных ног, рук? Демонстрируют их великий гуманизм и любовь к людям, человечеству. У них четкий расизм, который они и не скрывают.

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