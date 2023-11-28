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В Индии спасли всех рабочих из тоннеля, обрушившегося на севере страны

28 ноября 2023 19:59
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В Индии спасли всех рабочих из тоннеля, который обрушился 17 дней назад на севере страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 41 человек доставлен на поверхность, заявили представители экстренных служб.

В Индии спасли всех рабочих из тоннеля, обрушившегося на севере страны-1

На месте ЧП в горах пробурили отверстие и проложили трубу к месту, где произошел обвал горных пород. Затем завалы разбирали вручную. Сейчас на машинах скорой помощи пострадавшие доставлены в больницу. Медики назвали их состояние удовлетворительным. За ходом спасательной операции следил премьер-министр страны. Он первым поздравил команду и самих рабочих с тем, что ситуация завершилась благополучно. Несмотря на то, что работы осложнял риск дальнейшего обрушения.

# ЧП # Новости Индии # Фотофакт

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