Пустовой: бойцы Беларуси – это герои нашего времени. Не айтишники, а хлеборобы и воины

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Ребята, когда мы поймем, вокруг…

Григорий Азаренок, СТВ:

Мрак, ад, война. А мы сидим здесь тихо, спокойно. Вчера очередной обстрел Горловки. Залетело в квартиру к женщине, слава богу, выжила. Я опубликовал, написал: всем мирно засыпающим. Не потому, что я пытаюсь людям жить испортить. Memento mori – помни войну, помни про смерть. Помни, что это все рядом. И кто от этого защищает? Лукашенко, Карпенков, Балаба, Кубраков, Тертель, Швед, Хренин. Их бойцы, ребята, которые сейчас, пока мы здесь, в теплой студии, пока засыпают люди в квартирах своих, может быть, попивают вечером в пятницу бокал вина, в это время мужики там, на границе, в этих лесах оборудуют «линию Хренина», как сейчас называется в некоторых Telegram-каналах.

Евгений Пустовой:

Хрен вам, а не Беларусь!

Григорий Азаренок:

Чтобы ни один дрон, извините, ничего сюда не залетело.

Евгений Пустовой:

Это герои нашего времени. Не айтишники, а хлеборобы и воины.

Григорий Азаренок:

Вот это красавцы, вот это мужики, вот это ребята. Мы каждый день смотрим вот эти видео, мы будем показывать для того, чтобы все видели, что наши ребята готовятся и штурмовать здания в том числе.

Евгений Пустовой:

Наши умеют, это очень важно.

Григорий Азаренок:

Под руководством оркестра.

Евгений Пустовой:

Главнокомандующего под руководством.

Григорий Азаренок:

Естественно, конечно.

Евгений Пустовой:

Это охлаждает пыл тех, кто вкладывает огромные деньги в милитаризацию. Понимаешь? Поэтому никто не хочет умирать просто так. А когда мы будем готовы ответить, умеем ставить блоки и наносить удары. Это неприемлемые удары. Это охлаждает другие страны, другие идеи и интересы и так далее.

Читайте также:

«Они указывают на тех, кого убрать хотят». Азарёнок и Лазуткин прокомментировали слова Азарова о Карпенкове

«Появился аккурат перед событиями 2020 года». Воскресенский о действиях оппонентов власти

«Все хотят считать Президента своим». Вот почему белорусский патриотизм нельзя назвать показухой