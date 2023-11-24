Пустовой: бойцы Беларуси – это герои нашего времени. Не айтишники, а хлеборобы и воины

Проект «Азарёнок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим состоявшийся саммит ОДКБ. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.
Проект «Азарёнок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим состоявшийся саммит ОДКБ. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Ребята, когда мы поймем, вокруг…
Григорий Азаренок, СТВ:
Мрак, ад, война. А мы сидим здесь тихо, спокойно. Вчера очередной обстрел Горловки. Залетело в квартиру к женщине, слава богу, выжила. Я опубликовал, написал: всем мирно засыпающим. Не потому, что я пытаюсь людям жить испортить. Memento mori – помни войну, помни про смерть. Помни, что это все рядом. И кто от этого защищает? Лукашенко, Карпенков, Балаба, Кубраков, Тертель, Швед, Хренин. Их бойцы, ребята, которые сейчас, пока мы здесь, в теплой студии, пока засыпают люди в квартирах своих, может быть, попивают вечером в пятницу бокал вина, в это время мужики там, на границе, в этих лесах оборудуют «линию Хренина», как сейчас называется в некоторых Telegram-каналах.
Евгений Пустовой:
Хрен вам, а не Беларусь!
Григорий Азаренок:
Чтобы ни один дрон, извините, ничего сюда не залетело.
Евгений Пустовой:
Это герои нашего времени. Не айтишники, а хлеборобы и воины.
Григорий Азаренок:
Вот это красавцы, вот это мужики, вот это ребята. Мы каждый день смотрим вот эти видео, мы будем показывать для того, чтобы все видели, что наши ребята готовятся и штурмовать здания в том числе.
Евгений Пустовой:
Наши умеют, это очень важно.
Григорий Азаренок:
Под руководством оркестра.
Евгений Пустовой:
Главнокомандующего под руководством.
Григорий Азаренок:
Естественно, конечно.
Евгений Пустовой:
Это охлаждает пыл тех, кто вкладывает огромные деньги в милитаризацию. Понимаешь? Поэтому никто не хочет умирать просто так. А когда мы будем готовы ответить, умеем ставить блоки и наносить удары. Это неприемлемые удары. Это охлаждает другие страны, другие идеи и интересы и так далее.
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