Госдолг Украины установил новый рекорд – 136 млрд долларов

Госдолг Украины установил новый рекорд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На конец октября он составил более 136 миллиардов долларов. Это на 2 % больше, чем в начале осени. Об этом заявили в Министерстве финансов страны.
Госдолг Украины установил новый рекорд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На конец октября он составил более 136 миллиардов долларов. Это на 2 % больше, чем в начале осени. Об этом заявили в Министерстве финансов страны.
Несмотря на беспрецедентные данные, Международный валютный фонд прогнозирует увеличение общего государственного долга. Ожидается, что к концу года он составит 88 % от ВВП Украины. Пиковое значение возможно уже в 2025-м. После этого показатели начнут снижаться, считают специалисты.