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Госдолг Украины установил новый рекорд – 136 млрд долларов

28 ноября 2023 19:56
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Госдолг Украины установил новый рекорд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На конец октября он составил более 136 миллиардов долларов. Это на 2 % больше, чем в начале осени. Об этом заявили в Министерстве финансов страны.

Госдолг Украины установил новый рекорд – 136 млрд долларов-1

Несмотря на беспрецедентные данные, Международный валютный фонд прогнозирует увеличение общего государственного долга. Ожидается, что к концу года он составит 88 % от ВВП Украины. Пиковое значение возможно уже в 2025-м. После этого показатели начнут снижаться, считают специалисты.

# Экономический кризис # Новости Украины # Фотофакт

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