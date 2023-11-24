Пустовой: не надо между нами и Арменией клин вбивать

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ: Насчет Пашиняна. Слушайте, как будто бы хотят клин какой-то вбить. Зачем нам лишние проблемы в зоне ответственности ОДКБ? Пашиняна не было, представителей армянской делегации не было. Я со всей компетентностью заявляю, что они все документы согласовали и подписали. И генсек ОДКБ потом отправился в Армению, чтобы завизировать все решения. То есть Армения все равно с нами. Зачем ее так обижать? Он говорит о коньяке. А что он хотел? Европейского коньяка? Нет.

Григорий Азаренок, СТВ:

Французского, еще какого-то.

Евгений Пустовой:

Если бы заметил, что молдавского вина или коньяка не будет? Это был бы хороший стеб. Потому что они как-то откололись. Армяне с нами.

Григорий Азаренок:

Нормальные армяне с нами.

Евгений Пустовой:

Вообще все армяне с нами, руководство тоже. Давай не будем вбивать клинья. Понятно, что я не знаю, на кого они там косятся… Но без России, куда там.

Григорий Азаренок:

Но мне кажется, что Владимир Владимирович Путин, Александр Григорьевич Лукашенко с этими вопросами разберутся. Здесь что чувствуется. Есть выражение великого Станиславского: люби искусство в себе, а не себя в искусстве. Вот здесь такой выпендреж, вот такое вот: а я вот так. В этот момент. Да иди в Донецк поезжай, репортаж с ними расскажи, какие там бутылки и какие там батареи бутылок. Там батарии не бутылок. Там батареи «Градов» и «Смерчей».

Евгений Пустовой:

А, кстати, были его репортажи?

Григорий Азаренок:

Нет, такого не было.

Евгений Пустовой:

Так приглашай.

Григорий Азаренок:

Вот я могу взять, пригласить. С удовольствием. Посчитаем бутылки. Посчитаем еще чего-то, если надо. Здесь ни к кому нет претензий и так далее. Просто мне кажется, что с такими настроениями в бой не идут.