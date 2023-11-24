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Пустовой: не надо между нами и Арменией клин вбивать

24 ноября 2023 18:14
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Григорий Азаренок и Евгений Пустовой в эфире «Соловьев LIVE».

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Насчет Пашиняна. Слушайте, как будто бы хотят клин какой-то вбить. Зачем нам лишние проблемы в зоне ответственности ОДКБ? Пашиняна не было, представителей армянской делегации не было. Я со всей компетентностью заявляю, что они все документы согласовали и подписали. И генсек ОДКБ потом отправился в Армению, чтобы завизировать все решения. То есть Армения все равно с нами. Зачем ее так обижать? Он говорит о коньяке. А что он хотел? Европейского коньяка? Нет. 

Пустовой: не надо между нами и Арменией клин вбивать-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Французского, еще какого-то.

Евгений Пустовой:
Если бы заметил, что молдавского вина или коньяка не будет? Это был бы хороший стеб. Потому что они как-то откололись. Армяне с нами.

Григорий Азаренок:
Нормальные армяне с нами.

Евгений Пустовой:
Вообще все армяне с нами, руководство тоже. Давай не будем вбивать клинья. Понятно, что я не знаю, на кого они там косятся… Но без России, куда там.

Григорий Азаренок:
Но мне кажется, что Владимир Владимирович Путин, Александр Григорьевич Лукашенко с этими вопросами разберутся.  Здесь что чувствуется. Есть выражение великого Станиславского: люби искусство в себе, а не себя в искусстве. Вот здесь такой выпендреж, вот такое вот: а я вот так. В этот момент. Да иди в Донецк поезжай, репортаж с ними расскажи, какие там бутылки и какие там батареи бутылок. Там батарии не бутылок. Там батареи «Градов» и «Смерчей».

Евгений Пустовой:
А, кстати, были его репортажи? 

Григорий Азаренок:
Нет, такого не было.

Евгений Пустовой:
Так приглашай.

Григорий Азаренок:
Вот я могу взять, пригласить. С удовольствием. Посчитаем бутылки. Посчитаем еще чего-то, если надо. Здесь ни к кому нет претензий и так далее. Просто мне кажется, что с такими настроениями в бой не идут.

Пустовой: не надо между нами и Арменией клин вбивать-4

Евгений Пустовой:
Фишка в чем. Благодаря гению управленческому, гению наших руководителей люди все таки чувствуют себя в мире. Считают бутылки, картины рассматривают. Вот картины мира, какие есть во Дворце Независимости, каких нет. Просто потому, что живут в состоянии безопасности.

Григорий Азаренок:
Я скажу так, там во Дворце Независимости еще есть зубр. И этот зубр во всей своей анатомической красе. Вот, так сказать, этот зубр любому на клык достанется.

Евгений Пустовой:
А почему не написал наш уважаемый журналист, когда пригласили на торжественный обед от имени главы государства, там стоит картина: белорусский Главнокомандующий в окружении ОМОНа. Почему про эту картину он не написал?

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# Международная политика # общество # Григорий Азарёнок # Евгений Пустовой # Фотофакт

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