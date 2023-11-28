Финляндия закроет все КПП на границе с Россией для просителей убежища

Финляндия объявила о закрытии всех КПП на границе с Россией для просителей убежища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение вступает в силу 30 ноября и будет действовать как минимум до 13 декабря.
Финляндия объявила о закрытии всех КПП на границе с Россией для просителей убежища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение вступает в силу 30 ноября и будет действовать как минимум до 13 декабря.
Хельсинки считают, что подобные меры помогут урегулировать проблемы миграционного потока с территории России в Финляндию. Об этом заявил премьер-министр северной страны. Там проигнорировали материальный ущерб от подобного решения. Вместе с тем, закрытие погранпереходов на границе будет стоить Финляндии порядка 3 миллиардов евро.