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Финляндия закроет все КПП на границе с Россией для просителей убежища

28 ноября 2023 19:52
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Финляндия объявила о закрытии всех КПП на границе с Россией для просителей убежища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение вступает в силу 30 ноября и будет действовать как минимум до 13 декабря.

Финляндия закроет все КПП на границе с Россией для просителей убежища-1

Хельсинки считают, что подобные меры помогут урегулировать проблемы миграционного потока с территории России в Финляндию. Об этом заявил премьер-министр северной страны. Там проигнорировали материальный ущерб от подобного решения. Вместе с тем, закрытие погранпереходов на границе будет стоить Финляндии порядка 3 миллиардов евро.

# Международная политика # Фотофакт

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