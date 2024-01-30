Петровский: пусть «Би-2» возвращается. Почему они не пели в поддержку Лукашенко?

Григорий Азаренок, СТВ:

Не зря мы начали наш стрим с песни группы «Би-2», которая сейчас проходит сейчас плацдарм пожарами. Ну что сказать, хорошие новости. В Таиланде ребят арестовали. Они сидят там в местном аналоге Окрестина. Весь либеральный курятник – петушатник. Они, значит, воют по всему миру. Но! И Израиль, и Австралия включили все лоббистские возможности, чтобы забрать либералов к себе. Но нет. Российская Федерация сделала запрос, и по последним сообщениям, всех передадут в РФ. Это ли не хорошо?

Петр Петровский, политолог:

Во-первых, у них первичное гражданство Российской Федерации, даже отчасти белорусское. Поэтому могут и нам передать. У нас здесь будет для них достаточно такой лайт-режим. Думаю, что в Таиланде они почувствовали весь вкус пенитенциарной системы. У нас-то он будет намного легче – химия, потом...

Григорий Азаренок:

Ой, там вой: сидят 5 на 5 метров, выгребная яма, еще чего-то...

Петр Петровский:

Так, если посмотреть, как беглые сидят в свои хатах 5 на 5 метров на нарах где-то под Белостоком, в Варшаве, слушают международную радиостанцию «Беларусь» на польском языке. Узнает правду матку и получают незабываемые психотравмы. Это мы тоже знаем. Каждому по делам их. Пусть «Би-2» возвращается. Почему они не пели в поддержку Александра Лукашенко? Песня «Легион» – про легион Александра Лукашенко. Едьте, поддерживайте Беларусь. Поддерживайте СВО. Если вы этого не делаете, вы будете нести за это ответственность. Либо коллективный Лукашенко, либо коллективный Путин, либо уголовная ответственность. Поэтому нравится или не нравится, в мире, где идет трансформация международных отношений – обострение. Либо вы консолидируетесь с основной частью общества, с государством, ломаете даже свои взгляды, переступаете через них, либо вы остаетесь на обочине общества и подвергаетесь политическому и даже уголовному остракизму. Что мы, в принципе, сейчас и видим. Поэтому другого не дано.

Читайте также:

Пустовой: качество нашей продукции гораздо лучше, чем в США

Гигин: беглые так оторваны от реальной жизни Беларуси, что уже ничего не понимают о предстоящих выборах

Петровский о сбитии Ил-76: киевский режим в агонии. Что-то их система обнаружила – они решили долбануть