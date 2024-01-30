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Израиль готов вывести войска из городов в секторе Газа

30 января 2024 14:37
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Израиль готов вывести свои войска из всех городов сектора Газа. Это одно из условий предложенной ХАМАС очередной сделки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль готов вывести войска из городов в секторе Газа-1

В обмен боевики движения ежедневно будут выпускать по одному израильскому заложнику, а израильтяне должны будут освободить 30 палестинцев. Израиль выведет все подразделения ЦАХАЛ из городов сектора и разместит на пограничных пунктах. Когда соглашение вступит в силу, теперь зависит от ХАМАС.

Как заявили в руководстве движения, они получили предложение по перемирию в секторе Газа, изучат его и затем дадут ответ. Но стоит отметить, что сделка предусматривает не постоянное прекращение огня, а лишь остановку боевых действий на длительный период. Это позволит освободить больше заложников и доставить гумпомощь в анклав.

# Палестина-Израиль

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