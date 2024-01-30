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Focus: Зеленский в отчаянии от ситуации на поле боя

30 января 2024 15:16
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Украинский лидер Владимир Зеленский выглядел подавленным, отражая тяжелую ситуацию на фронте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Габора Штейнгарта из Focus.

Похоже, Зеленскому хочется показать свою боевую готовность, но у него есть все причины для беспокойства: западная поддержка иссякает, а оборонная промышленность европейских стран не может предоставить Украине достаточно боеприпасов.

По мнению Штейнгарта, Зеленскому стоит начать переговоры, пока не поздно. При этом Россия подчеркивала, что готова к диалогу, однако Киев наложил юридический запрет на переговоры. Также Кремль утверждает, что сейчас нет условий для мирного урегулирования ситуации.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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