Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Le Point сказал, что только Дональд Трамп, экс-президент США, может разрешить украинский конфликт. Об этом пишет РИА Новости.

Он утверждает, что если Трамп был бы президентом Америки в феврале 2022 года, то в Европе не было бы войны.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский позвал Трампа в Киев, выразив опасение по связи с его утверждениями о том, что он сможет разрешить кризис между Россией и Украиной за 24 часа.

Трамп, победивший на республиканских первичных выборах в Айове, подтвердил стремление быстро урегулировать конфликт в Украине в случае избрания президентом. Тем не менее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что эта проблема слишком сложна для такого простого решения.