Петровский: кто против нашего Союзного государства - тот провокатор, казачок и троянский конь

Григорий Азаренок, СТВ:

На самом деле вот сейчас уже видно, идут переговоры... Понятно, что идут какие-то, между спецслужбами они всегда идут. Но уже видно, что к России потянутся. И сейчас и страны Востока понятно, и к Китаю, и к России, и Африке, и Юга глобального. Но вот западники придут, но 24 февраля 2022 года вспомним. Кто один оказался вместе с Россией? Кто открыто поддержал, сказал: мы разделяем цели специальной военной операции, мы готовы всячески помогать во всех аспектах, каких это нужно: экономические, политические и так далее. Беларусь. Даже среди ОДКБ.

Петр Петровский, политолог:

Тут должен быть понятен один фактор. Кто против Беларуси, кто против Союзного государства Беларуси и России, тот является провокатором, засланным казачком и троянским конем, коронавирусом, если угодно так говорить. То есть мы в этом плане, как говорится, продемонстрировали. У нас имеется история, которая говорит сама за себя. И нечего тут некоторым плявузгать, которые на западные спецслужбы работают, а рядятся в якобы патриоты, делают информационные провокации.

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