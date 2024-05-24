Петровский: наша экономика помогает России огромными возможностями – оптика, машиностроение, микроэлектроника

Петр Петровский, политолог:

Наша экономика помогает огромными возможностями: оптика, машиностроение, микроэлектроника и прочие моменты Российской Федерации... Модернизации их военно-промышленного комплекса. То, что Владимир Путин назначил Белоусова, к слову, человека-хозяйственника, который является нелиберальным, кейнсианцем, как про него говорят за мощнейшее администрирование государством экономики. Не надо полагаться на невидимую руку рынка.



И это означает, что сейчас в Министерстве обороны будет именно делаться ставка на мощнейший научно-технический рывок, промышленный рывок в плане ВПК. А мы знаем другой момент. ВПК являлся двигателем прогресса для всех остальных отраслей. Военные технологии потом внедрялись в мирную жизнь, мирные отрасли.



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