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Петровский: наша экономика помогает России огромными возможностями – оптика, машиностроение, микроэлектроника

24 мая 2024 19:46
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Григорий Азаренок и Петр Петровский в эфире «Соловьев LIVE».

Петровский: наша экономика помогает России огромными возможностями – оптика, машиностроение, микроэлектроника-1

Петр Петровский, политолог:
Наша экономика помогает огромными возможностями: оптика, машиностроение, микроэлектроника и прочие моменты Российской Федерации... Модернизации их военно-промышленного комплекса. То, что Владимир Путин назначил Белоусова, к слову, человека-хозяйственника, который является нелиберальным, кейнсианцем, как про него говорят за мощнейшее администрирование государством экономики. Не надо полагаться на невидимую руку рынка.

И это означает, что сейчас в Министерстве обороны будет именно делаться ставка на мощнейший научно-технический рывок, промышленный рывок в плане ВПК. А мы знаем другой момент. ВПК являлся двигателем прогресса для всех остальных отраслей. Военные технологии потом внедрялись в мирную жизнь, мирные отрасли.

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# Беларусь-Россия # Петр Петровский # Григорий Азарёнок

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