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Российская журналистка Рябцева предложила, как склонить на свою сторону тех, кто действует против страны

06 мая 2024 18:35
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим либеральную пропаганду, новые подходы в журналистской работе и успехи российской армии в СВО. В гостях российский журналист Леся Рябцева.

Российская журналистка Рябцева предложила, как склонить на свою сторону тех, кто действует против страны-1

Леся Рябцева, журналист (Россия):
Ладно, у этих прихвостней, у шестерок нет собственного мозга, они потом пойдут и будут думать, что они сделали все правильно. Но очевидно, что у людей, которые говорят: «Вы знаете, что делать», у них мозг есть, к сожалению. И они сидят в Литве и Латвии, а людей натравливают психически нездоровых.

И я в свое время, особенно когда появились акции с поджогами военкоматов, я предложила ровно обратное: вместо того, чтобы удерживать этих людей… Понимаете, что они это делают ради 20 тысяч? То есть человек готов пойти и подорвать. У меня около дома взрывали военкомат, прямо под окнами, и я этого чувака видела, что самое смешное, потому что я в этот момент гуляла со своими собаками. И я потом давала показания фсбшникам – говорила, как он выглядит. И я потом делала заявление публичное: понимаете, что они делают это за копейки? Какая-нибудь бабка под страхом, что это мошенники украдут у нее деньги, или сопля думает, что это игра, геймификация, – собирает данные о военных объектах. Наоборот, сделайте в обратную сторону. Вместо того чтобы они сделали это в пользу ВСУ и ЦИПСО, скажите им, что «если ты придешь к нам и сдашь этих людей, мы заплатим тебе те же деньги». К сожалению, есть люди очень тупые. Почему мы не можем обыграть тех умников, которые пользуются этими тупыми людьми (или бедными людьми)? Почему мы не можем точно так же мозг включить и начать использовать в свою пользу эту тупость?

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# общество # общество

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