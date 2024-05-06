Российская журналистка Рябцева предложила, как склонить на свою сторону тех, кто действует против страны

Леся Рябцева, журналист (Россия):

Ладно, у этих прихвостней, у шестерок нет собственного мозга, они потом пойдут и будут думать, что они сделали все правильно. Но очевидно, что у людей, которые говорят: «Вы знаете, что делать», у них мозг есть, к сожалению. И они сидят в Литве и Латвии, а людей натравливают психически нездоровых.

И я в свое время, особенно когда появились акции с поджогами военкоматов, я предложила ровно обратное: вместо того, чтобы удерживать этих людей… Понимаете, что они это делают ради 20 тысяч? То есть человек готов пойти и подорвать. У меня около дома взрывали военкомат, прямо под окнами, и я этого чувака видела, что самое смешное, потому что я в этот момент гуляла со своими собаками. И я потом давала показания фсбшникам – говорила, как он выглядит. И я потом делала заявление публичное: понимаете, что они делают это за копейки? Какая-нибудь бабка под страхом, что это мошенники украдут у нее деньги, или сопля думает, что это игра, геймификация, – собирает данные о военных объектах. Наоборот, сделайте в обратную сторону. Вместо того чтобы они сделали это в пользу ВСУ и ЦИПСО, скажите им, что «если ты придешь к нам и сдашь этих людей, мы заплатим тебе те же деньги». К сожалению, есть люди очень тупые. Почему мы не можем обыграть тех умников, которые пользуются этими тупыми людьми (или бедными людьми)? Почему мы не можем точно так же мозг включить и начать использовать в свою пользу эту тупость?

Читайте также:

Клишевич: сегодня Америка взяла знамя фашизма и действует теми же методами, что и фашисты

Гигин о борьбе с беспилотниками в зоне СВО: некоторые практики остались со времён Великой Отечественной

Лебедева: змагары сами виноваты в том, что у них будет сильный враг. С ними нельзя договориться