Генеральная ассамблея ООН приняла скандальную резолюцию о «геноциде в Сребренице». В документе указано, что в 1995 году армия боснийских сербов заняла анклав и будто бы убила свыше 8 тысяч мусульман, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако в тексте авторы не упомянули о жертвах с сербской стороны, и общеизвестный факт остался не учтен: с момента захвата города мусульманами там погибли более 3,5 тысячи мирных жителей, а десятки тысяч были подвергнуты пыткам.

Всего за принятие резолюции проголосовали 84 государства. В основном это представители коллективного Запада и их сателлиты. Они недовольны политикой Белграда и пытаются обуздать пророссийские настроения в сербском обществе. От голосования воздержались 68 стран, а 19, в том числе Беларусь, Россия, Китай и ОАЭ, проголосовали против. Резолюция состоит из семи пунктов, первый из которых «постановляет провозгласить 11 июля Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице и отмечать его ежегодно». Глава Сербии Александр Вучич заявил, что под видом этой резолюции скрывается политическая декларация, и назвал принятый проект наглядным «примером европейских ценностей».