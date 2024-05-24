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Генассамблея ООН приняла скандальную резолюцию о «геноциде в Сребренице»

24 мая 2024 17:32
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Генеральная ассамблея ООН приняла скандальную резолюцию о «геноциде в Сребренице». В документе указано, что в 1995 году армия боснийских сербов заняла анклав и будто бы убила свыше 8 тысяч мусульман, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако в тексте авторы не упомянули о жертвах с сербской стороны, и общеизвестный факт остался не учтен: с момента захвата города мусульманами там погибли более 3,5 тысячи мирных жителей, а десятки тысяч были подвергнуты пыткам.

Всего за принятие резолюции проголосовали 84 государства. В основном это представители коллективного Запада и их сателлиты. Они недовольны политикой Белграда и пытаются обуздать пророссийские настроения в сербском обществе. От голосования воздержались 68 стран, а 19, в том числе Беларусь, Россия, Китай и ОАЭ, проголосовали против. Резолюция состоит из семи пунктов, первый из которых «постановляет провозгласить 11 июля Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице и отмечать его ежегодно». Глава Сербии Александр Вучич заявил, что под видом этой резолюции скрывается политическая декларация, и назвал принятый проект наглядным «примером европейских ценностей».

Генассамблея ООН приняла скандальную резолюцию о «геноциде в Сребренице»-1

Александр Вучич, президент Сербии:
Сегодня мы стали свидетелями печальной главы в истории Генеральной ассамблеи ООН. Ряд делегаций во главе с Германией решили злоупотребить полномочиями и под видом резолюции об объявлении дня памяти приняли политическую декларацию, цель которой – демонизировать один из народов бывшей Югославии и подорвать Дейтонское мирное соглашение.

Происходящее прокомментировали в Москве. В МИД России заявили, что проект нацелен на то, чтобы «сломать сербов», которые не хотят присоединяться к антироссийским санкциям. Предложенный документ в ведомстве назвали ультиматумом Белграду. Стоит отметить, что инициаторами внесения резолюции на рассмотрение Генассамблеи ООН выступили Германия и Руанда – страны, ответственные за самые массовые преступления геноцида в XX веке.

# Международная политика # Александр Вучич

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