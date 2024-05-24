Международный суд ООН потребовал остановить операцию Израиля в Рафахе

Тема геноцида звучала 24 мая в Гааге. Международный суд ООН предписал Израилю немедленно прекратить военное наступление и другие действия в Рафахе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение было принято по итогам рассмотрения иска ЮАР, в котором утверждается, что военная операция ЦАХАЛ в секторе Газа носит характер геноцида.

Также коллегия потребовала обеспечить беспрепятственный доступ в анклав любому следственному органу, уполномоченному ООН для проведения расследования, разблокировать погранпункт «Рафах» на границе с Египтом для поставок гуманитарной помощи.