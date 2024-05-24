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Международный суд ООН потребовал остановить операцию Израиля в Рафахе

24 мая 2024 17:34
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Тема геноцида звучала 24 мая в Гааге. Международный суд ООН предписал Израилю немедленно прекратить военное наступление и другие действия в Рафахе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение было принято по итогам рассмотрения иска ЮАР, в котором утверждается, что военная операция ЦАХАЛ в секторе Газа носит характер геноцида.

Также коллегия потребовала обеспечить беспрепятственный доступ в анклав любому следственному органу, уполномоченному ООН для проведения расследования, разблокировать погранпункт «Рафах» на границе с Египтом для поставок гуманитарной помощи.

Международный суд ООН потребовал остановить операцию Израиля в Рафахе-1

Решения Международного суда формально обязательны к исполнению, однако у судей нет полномочий для того, чтобы заставить страну следовать вынесенному решению. Гаага может только призвать Совбез ООН принять меры по этому вопросу. Сейчас, как и ранее, израильская сторона отвергает все обвинения, называя их искажением реальности. Из Тель-Авива пока не поступало никаких комментариев. Планируется, что позже пройдет заседание правительства, где министры обсудят решение суда.

# Международная политика

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