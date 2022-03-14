Прямой эфир

Песков: в начале операции президент России дал указание воздержаться от немедленного штурма крупных населённых пунктов

14 марта 2022 19:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку. В результате атаки погибли 20 человек. Еще 28 ранены, среди них есть и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Песков: в начале операции президент России дал указание воздержаться от немедленного штурма крупных населённых пунктов-1

Киев продолжает приглашать иностранцев в свои вооруженные силы. Только на одном полигоне Яворовский в Львовской области обучались порядка тысячи наемников. Офис Зеленского объяснит такие шаги как привлечение всевозможных ресурсов для защиты крупных городов, столицы в частности. В Москве еще раз подчеркнули: это в планы спецоперации не входит.

Песков: в начале операции президент России дал указание воздержаться от немедленного штурма крупных населённых пунктов-4

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:
В начале операции президент России действительно дал указание Министерству обороны воздержаться от немедленного штурма крупных населенных пунктов, включая Киев, в связи с тем, что вооруженные националистические формирования оборудуют огневые точки, размещают тяжелую военную технику прямо в жилых кварталах. И боевые действия в густонаселенных районах неизбежно приведут к большим потерям среди гражданских лиц. И операция была спланирована именно с учетом этого обстоятельства.

Читайте также:

Командование Украины не могло не знать об обстреле Донецка. Минобороны России сделало заявление по применению «Точки-У»

«Увидел женщину, она без ноги уже». Что говорят очевидцы обстрела центра Донецка кассетными боеприпасами

Некоторые сделаны с помощью монтажа. Самые популярные фейки про Украину

# Международная политика # Дмитрий Песков # Владимир Путин # Константин Герцев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Наши позиции неизменны». Четвёртый раунд переговоров начался одновременно с обстрелом Донецка
14 марта 2022 19:32

«Наши позиции неизменны». Четвёртый раунд переговоров начался одновременно с обстрелом Донецка

100 долларов за штуку. В украинском Мелитополе стартовала кампания по добровольной сдаче оружия
14 марта 2022 19:29

100 долларов за штуку. В украинском Мелитополе стартовала кампания по добровольной сдаче оружия

«Увидел женщину, она без ноги уже». Что говорят очевидцы обстрела центра Донецка кассетными боеприпасами
14 марта 2022 19:25

«Увидел женщину, она без ноги уже». Что говорят очевидцы обстрела центра Донецка кассетными боеприпасами