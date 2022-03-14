Песков: в начале операции президент России дал указание воздержаться от немедленного штурма крупных населённых пунктов

ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку. В результате атаки погибли 20 человек. Еще 28 ранены, среди них есть и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Киев продолжает приглашать иностранцев в свои вооруженные силы. Только на одном полигоне Яворовский в Львовской области обучались порядка тысячи наемников. Офис Зеленского объяснит такие шаги как привлечение всевозможных ресурсов для защиты крупных городов, столицы в частности. В Москве еще раз подчеркнули: это в планы спецоперации не входит.