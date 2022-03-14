Песков: в начале операции президент России дал указание воздержаться от немедленного штурма крупных населённых пунктов

ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку. В результате атаки погибли 20 человек. Еще 28 ранены, среди них есть и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку. В результате атаки погибли 20 человек. Еще 28 ранены, среди них есть и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Киев продолжает приглашать иностранцев в свои вооруженные силы. Только на одном полигоне Яворовский в Львовской области обучались порядка тысячи наемников. Офис Зеленского объяснит такие шаги как привлечение всевозможных ресурсов для защиты крупных городов, столицы в частности. В Москве еще раз подчеркнули: это в планы спецоперации не входит.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:
В начале операции президент России действительно дал указание Министерству обороны воздержаться от немедленного штурма крупных населенных пунктов, включая Киев, в связи с тем, что вооруженные националистические формирования оборудуют огневые точки, размещают тяжелую военную технику прямо в жилых кварталах. И боевые действия в густонаселенных районах неизбежно приведут к большим потерям среди гражданских лиц. И операция была спланирована именно с учетом этого обстоятельства.
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