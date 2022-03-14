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«Увидел женщину, она без ноги уже». Что говорят очевидцы обстрела центра Донецка кассетными боеприпасами

14 марта 2022 19:25
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К ситуации в Украине. ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку. В результате атаки погибли 20 человек. Еще 28 ранены, среди них есть и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Увидел женщину, она без ноги уже». Что говорят очевидцы обстрела центра Донецка кассетными боеприпасами-1

Город жил обычной будничной жизнью, поэтому атака попросту застала всех врасплох.

«Увидел женщину, она без ноги уже». Что говорят очевидцы обстрела центра Донецка кассетными боеприпасами-4

Мы внутри были, я за прилавком была, были покупатели. И услышали сильный, очень-очень сильный... Упало. И мы сразу упали. Я – за прилавком, покупатели. А ребята из машины выгружали товар. Потом второй и третий раз это услышали. Минут через шесть-семь.

«Увидел женщину, она без ноги уже». Что говорят очевидцы обстрела центра Донецка кассетными боеприпасами-7

Персонал, слава богу, успел отвести в дальнюю часть офиса. Еще несколько взрывов, вышел на улицу – здесь горит вот эта машина. Огнетушитель. Попытался потушить, у меня не получилось, скорее всего, горело топливо, я боялся, что взорвется бак в меня. Потом увидел женщину, она без ноги уже, еще живая.

Командование Украины не могло не знать об обстреле Донецка. Заявление Минобороны России здесь.

# Международная политика # Константин Герцев # Фотофакт

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