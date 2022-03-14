«Увидел женщину, она без ноги уже». Что говорят очевидцы обстрела центра Донецка кассетными боеприпасами

К ситуации в Украине. ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку. В результате атаки погибли 20 человек. Еще 28 ранены, среди них есть и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Город жил обычной будничной жизнью, поэтому атака попросту застала всех врасплох.

Мы внутри были, я за прилавком была, были покупатели. И услышали сильный, очень-очень сильный... Упало. И мы сразу упали. Я – за прилавком, покупатели. А ребята из машины выгружали товар. Потом второй и третий раз это услышали. Минут через шесть-семь.