Украинские военные нанесли ракетный удар по Донецку, 20 человек погибли

Украинские военные нанесли ракетный удар по Донецку. В результате атаки погибли 20 человек. Еще 28 ранены, среди них есть и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются и в других районах. За последние сутки украинские войска открывали огонь по территории ДНР около 25 раз. Они использовали почти 50 снарядов. Российская армия продолжает специальную военную операцию. Крым и Донбасс удалось связать сухопутным коридором. Под контроль взята автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя. А за последние сутки поражены почти 200 объектов украинских войск.