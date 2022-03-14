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Украинские военные нанесли ракетный удар по Донецку, 20 человек погибли

14 марта 2022 14:09
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Украинские военные нанесли ракетный удар по Донецку. В результате атаки погибли 20 человек. Еще 28 ранены, среди них есть и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украинские военные нанесли ракетный удар по Донецку, 20 человек погибли-1

Обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются и в других районах. За последние сутки украинские войска открывали огонь по территории ДНР около 25 раз. Они использовали почти 50 снарядов. Российская армия продолжает специальную военную операцию. Крым и Донбасс удалось связать сухопутным коридором. Под контроль взята автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя. А за последние сутки поражены почти 200 объектов украинских войск.   

Украинские военные нанесли ракетный удар по Донецку, 20 человек погибли-4

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# Международная политика # Фотофакт

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