Командование Украины не могло не знать об обстреле Донецка. Минобороны России сделало заявление по применению «Точки-У»

К ситуации в Украине. ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку. В результате атаки погибли 20 человек. Еще 28 ранены, среди них есть и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фоне боевых действий гуманитарная ситуация в Украине остается тяжелой. Тысячи людей находятся без воды, тепла и газа. В непростых условиях российская армия помогает мирным жителям эвакуироваться из зоны конфликта.