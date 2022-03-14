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Командование Украины не могло не знать об обстреле Донецка. Минобороны России сделало заявление по применению «Точки-У»

14 марта 2022 19:39
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К ситуации в Украине. ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку. В результате атаки погибли 20 человек. Еще 28 ранены, среди них есть и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Командование Украины не могло не знать об обстреле Донецка. Минобороны России сделало заявление по применению «Точки-У»-1

На фоне боевых действий гуманитарная ситуация в Украине остается тяжелой. Тысячи людей находятся без воды, тепла и газа. В непростых условиях российская армия помогает мирным жителям эвакуироваться из зоны конфликта.

Командование Украины не могло не знать об обстреле Донецка. Минобороны России сделало заявление по применению «Точки-У»-4

Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России:
Обстрел города произведен с северо-западного направления – из района населенного пункта Красноармейск, который контролируется украинскими националистическими подразделениями. Применение такого оружия по городу, где нет никаких огневых позиций вооруженных сил, то есть заведомо по мирному населению, является военным преступлением. Снаряжение боевой части тактической ракеты «Точка-У» кассетным боеприпасом доказывает, что целью удара националистов по городу было убийство максимально большого количества мирных жителей. Обращаю внимание, что решение на применение такого типа ракетного вооружения принимает как минимум командование украинской группировкой войск после утверждения руководством Вооруженных сил Украины в Киеве.

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# Международная политика # Игорь Конашенков # Константин Герцев # Фотофакт

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