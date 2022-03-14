100 долларов за штуку. В украинском Мелитополе стартовала кампания по добровольной сдаче оружия

ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку. В результате атаки погибли 20 человек. Еще 28 ранены, среди них есть и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку. В результате атаки погибли 20 человек. Еще 28 ранены, среди них есть и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На фоне боевых действий гуманитарная ситуация в Украине остается тяжелой. Тысячи людей находятся без воды, тепла и газа. В непростых условиях российская армия помогает мирным жителям эвакуироваться из зоны конфликта.
В оставленных Украиной городах продолжают находить вооружение западного производства. Там же начали кампанию добровольного обезоруживания мирного населения. В Мелитополе автоматы выкупают по 100 долларов за штуку.
Продолжается прием оружия. Люди охотно идут, приносят его, потому что понимают, что сегодня только мы сможем обеспечить порядок и спокойствие в городе. Помимо этого, люди получают за это деньги и прекрасно понимают, что за это назначено официальное вознаграждение.
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