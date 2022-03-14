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«Наши позиции неизменны». Четвёртый раунд переговоров начался одновременно с обстрелом Донецка

14 марта 2022 19:32
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ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку. В результате атаки погибли 20 человек. Еще 28 ранены, среди них есть и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что говорят очевидцы обстрела центра Донецка кассетными боеприпасами – читайте здесь

«Наши позиции неизменны». Четвёртый раунд переговоров начался одновременно с обстрелом Донецка-1

Одновременно с обстрелом Донецка стартовал и четвертый раунд переговоров. На этот раз изменился формат, стороны связались по видеосвязи. Правда, с уже привычной задержкой украинской делегации. Видимо, в этот момент и записывалось обращение советника главы Офиса Зеленского.

«Наши позиции неизменны». Четвёртый раунд переговоров начался одновременно с обстрелом Донецка-4

Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины:
Наши позиции неизменны. Мир, прекращение огня, немедленный отвод всех российских войск. Только после этого мы можем говорить про какие-то соседские отношения, про какие-то политические соглашения.

«Наши позиции неизменны». Четвёртый раунд переговоров начался одновременно с обстрелом Донецка-7

Как станет известно позже, и этот раунд закончился ничем. Стороны взяли технический перерыв до завтра, 15 марта. Но все-таки российско-украинские переговоры дали кое-какие плоды. 14 марта открылись 11 эвакуационных коридоров в Киевской и Луганской областях. Продолжается и доставка гуманитарной помощи мирным жителям. Только за последние несколько дней раздали более 300 тонн продуктов питания и предметов личной гигиены.

Командование Украины не могло не знать об обстреле Донецка. Заявление Минобороны России здесь.

# Международная политика # Михаил Подоляк # Константин Герцев # Владимир Зеленский # Фотофакт

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