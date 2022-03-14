«Наши позиции неизменны». Четвёртый раунд переговоров начался одновременно с обстрелом Донецка

ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку. В результате атаки погибли 20 человек. Еще 28 ранены, среди них есть и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что говорят очевидцы обстрела центра Донецка кассетными боеприпасами – читайте здесь.

Одновременно с обстрелом Донецка стартовал и четвертый раунд переговоров. На этот раз изменился формат, стороны связались по видеосвязи. Правда, с уже привычной задержкой украинской делегации. Видимо, в этот момент и записывалось обращение советника главы Офиса Зеленского.

Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины:

Наши позиции неизменны. Мир, прекращение огня, немедленный отвод всех российских войск. Только после этого мы можем говорить про какие-то соседские отношения, про какие-то политические соглашения.