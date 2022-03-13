Некоторые сделаны с помощью монтажа. Самые популярные фейки про Украину

Всю информацию нужно делить пополам, а то и вовсе реагировать по Станиславскому: не верю! Примерно так белорусы восприняли новость о том, что российский самолет якобы залетел на территорию Беларуси и уничтожил деревню, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Не зря же говорят, что живем нынче в условиях первой информационной войны, когда слово – это пуля. Но помните, то неприятное ощущение, когда информация зацепила до глубины души, а на деле оказалось, что автор откровенно надругался над вашими чувствами? Есть ли правила в этой совсем не детской игре «Верю – не верю» – в нашем дайджесте самых абсурдных фейков недели.

«Представьте, если бы Путин напал на любую другую европейскую страну» Columbia Pictures не представляет. Это издание Kyiv Post призывает европейцев включить воображение при помощи монтажа. «Представьте, если бы Путин напал на любую другую европейскую страну», – гласит подпись к видео с очень реалистичной компьютерной графикой. Ролик набрал противоречивые комментарии пользователей со всего мира. И вместо ожидаемой солидарности с Украиной стал доказательством совсем иного факта.

Видео подтверждает, что украинские новостные агентства хотят и могут убедительно подделать любые военные кадры, которые захотят.

Украинские военные телами погибших российских солдат выложили букву Z на снегу Кровавый флешмоб. На этот раз в графическом редакторе. Якобы украинские военные телами погибших российских солдат выложили букву Z на снегу. При ближайшем рассмотрении становится понятно: вброс, рассчитанный на поднятие боевого духа украинцев, состряпан путем нехитрых приемов. Псевдотела на самом деле – манекены. А повторяющиеся позы говорят о том, что они попросту размножены в редакторе.

Украинский солдат прощается с беременной женой перед уходом воевать Лжедежавю. Когда авторы постов не заморачиваются над поиском картинок в Google. Вот лишь пара примеров из публикаций за последние дни, где выбранные для иллюстрации эффектные фото не только сняты много лет назад, но еще и не имеют ничего общего с событиями в Украине. Украинский солдат прощается с беременной женой перед уходом воевать – фейк. В реальности трогательный момент – это встреча, а не прощание. Солдат вернулся из Афганистана. В Словакию.

Украинский фермер захватил русский военный самолет Украинский фермер захватил русский военный самолет – снова фейк. Крылья этой «новости» подрезали быстро. МиГ-21 на фото буксировали на выставку в честь 20-летия Вооруженных сил Хорватии еще в 2011 году.

Обстрелянное мирное здание во Львовской области Лучшая защита – нападение? На кадрах якобы обстрелянное мирное здание во Львовской области. Но если не поддаваться эмоциям, а внимательно присмотреться, в помещении можно разглядеть множество раскладушек, что согласитесь, нетипично для офиса или квартиры. А символ на стене очень напоминает один из шевронов небезызвестного батальона «Азов».

Авиаудар по приграничным белорусским населенным пунктам Желаемое за действительное. 11 марта украинские медиа и соцсети стали массово распространять информацию об авиаударе по приграничным белорусским населенным пунктам. Якобы российские самолеты, сделав петлю над украинской территорией, отправились бомбить Беларусь. Минобороны нашей страны назвал дезинформацию откровенным бредом. Но обращения украинских чиновников продолжали появляться даже после того, как СМИ успели опросить местных жителей и те подтвердили, что в названых деревнях все спокойно.