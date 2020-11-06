Охрану границ Франции усилят в два раза. Макрон также предложил пересмотреть правила Шенгена

По мнению Эммануэля Макрона, такой шаг является необходимостью после нескольких терактов в Европе.

Два из них произошли во Франции. Лидер пятой республики намерен внести соответствующее предложение на декабрьском саммите ЕС. Пока же Макрон намерен увеличить число сотрудников сил безопасности на границах Франции в два раза. Сейчас охрану рубежей осуществляют 2 400 человек.

Франция скорбит о жертвах теракта в Ницце. В стране объявлен максимальный уровень террористической угрозы