Охрану границ Франции усилят в два раза. Макрон также предложил пересмотреть правила Шенгена

Новости Франции. Президент Франции предлагает пересмотреть правила Шенгена и усилить охрану границ сообщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По мнению Эммануэля Макрона, такой шаг является необходимостью после нескольких терактов в Европе.
Два из них произошли во Франции. Лидер пятой республики намерен внести соответствующее предложение на декабрьском саммите ЕС. Пока же Макрон намерен увеличить число сотрудников сил безопасности на границах Франции в два раза. Сейчас охрану рубежей осуществляют 2 400 человек.
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