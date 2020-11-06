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Охрану границ Франции усилят в два раза. Макрон также предложил пересмотреть правила Шенгена

06 ноября 2020 08:59
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Новости Франции. Президент Франции предлагает пересмотреть правила Шенгена и усилить охрану границ сообщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению Эммануэля Макрона, такой шаг является необходимостью после нескольких терактов в Европе.

Охрану границ Франции усилят в два раза. Макрон также предложил пересмотреть правила Шенгена-1

Два из них произошли во Франции. Лидер пятой республики намерен внести соответствующее предложение на декабрьском саммите ЕС. Пока же Макрон намерен увеличить число сотрудников сил безопасности на границах Франции в два раза. Сейчас охрану рубежей осуществляют 2 400 человек.

Франция скорбит о жертвах теракта в Ницце. В стране объявлен максимальный уровень террористической угрозы

Охрану границ Франции усилят в два раза. Макрон также предложил пересмотреть правила Шенгена-4

На минувшей неделе, после нападения в Ницце, в стране был объявлен самый высокий уровень террористической опасности.

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# Международная политика # Эммануэль Макрон # Фотофакт

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