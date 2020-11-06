Пандемия снова вынуждает некоторые страны вернуться к локдауну. Как в мире борются с коронавирусом?

Многие страны переживают сильнейший всплеск заболеваемости COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непростая эпидемиологическая обстановка наблюдается в Польше, Украине, Литве, Италии, Великобритании и Франции.

МИД России на фоне неблагоприятной ситуации в мире призвал граждан отложить поездки за рубеж. По их мнению, итоги последних месяцев показывают, что сбываются худшие прогнозы.

В Чехии, между тем, зафиксировано рекордное число заражений с начала эпидемии. За сутки коронавирус выявили почти у 16 тысяч жителей.

Пандемия в очередной раз вынуждает страны возвращаться к локдауну. Так, на Кипре с 6 ноября – комендантский час. С 23:00 до 05:00 часов граждане не смогут находиться на улице.