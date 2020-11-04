«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Вене

Новости Австрии. Экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в Вене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Террориста удалось ликвидировать довольно быстро – спустя 9 минут после начала стрельбы. В МВД не исключают, что 20-летний злоумышленник действовал в одиночку, однако поиски его возможных сообщников продолжаются. Под арестом находятся 14 человек, которые могут быть связаны с атакой.

Теракт в центре Вены: хронология событий