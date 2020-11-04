«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Вене

Новости Австрии. Экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в Вене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австрии. Экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в Вене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, масштабная атака произошла вечером 2 ноября. Жертвами нескольких нападений в различных частях австрийской столицы стали 4 человека, еще более 20 жителей получили ранения.
Очевидец теракта в Вене: вооруженный до зубов стрелял в людей за пределами баров
Террориста удалось ликвидировать довольно быстро – спустя 9 минут после начала стрельбы. В МВД не исключают, что 20-летний злоумышленник действовал в одиночку, однако поиски его возможных сообщников продолжаются. Под арестом находятся 14 человек, которые могут быть связаны с атакой.
В связи с жертвами и пострадавшими в результате теракта в Австрии объявлен трехдневный национальный траур.