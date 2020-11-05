Полиция Словакии предупреждала Австрию, что венский террорист хотел купить боеприпасы

Новости Австрии. Спецслужбы Австрии были предупреждены о готовящейся атаке. Террорист, устроивший нападение в Вене, незадолго до теракта пытался купить боеприпасы в Словакии. Об этом стало известно местным правоохранителям, которые передали информацию австрийским коллегам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако никаких действий предпринято не было. По словам главы МВД, при передаче данных между ведомствами произошел сбой. Следователи изучили уже более 20 тысяч видеозаписей с камер наблюдения. Все говорит о том, что злоумышленник действовал один. Однако по подозрению в участии в террористической организации задержаны 14 человек из ближайшего окружения стрелка.