Жертвами шторма «Эта» в Гондурасе и Гватемале стали более 60 человек. Цифры продолжают расти

Число погибших из-за шторма «Эта» растет. В Гондурасе жертвами разгула стихии стали 11 человек, в Гватемале – уже 50. И, вероятнее всего, эти цифры продолжат расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проливные дожди спровоцировали не только масштабные наводнения, но и оползни. Один из них накрыл не менее 15 жилых домов в департаменте Альта-Верапас. Сейчас на месте ЧП ведутся поисково-спасательные работы. Пять человек стали жертвами тропического шторма «Эта»