Франция скорбит о жертвах теракта в Ницце. В стране объявлен максимальный уровень террористической угрозы

Новости Франции. Франция скорбит о жертвах теракта в Ницце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К стенам собора Нотр-Дам, где 29 октября произошла атака, люди несут цветы и свечи. В МВД Франции нападение в Париже назвали терактом

Напомним, вооруженный ножом мужчина убил трех человек. Одна из жертв была обезглавлена. Выяснилось, что злоумышленник – выходец из Туниса. В середине сентября он прибыл в Италию, где получил удостоверение беженца, а в начале октября оказался во Франции. Теракт в Ницце: неизвестный с ножом убил трёх человек