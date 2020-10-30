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Франция скорбит о жертвах теракта в Ницце. В стране объявлен максимальный уровень террористической угрозы

30 октября 2020 14:53
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Новости Франции. Франция скорбит о жертвах теракта в Ницце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К стенам собора Нотр-Дам, где 29 октября произошла атака, люди несут цветы и свечи.

В МВД Франции нападение в Париже назвали терактом

Франция скорбит о жертвах теракта в Ницце. В стране объявлен максимальный уровень террористической угрозы-1

Франция скорбит о жертвах теракта в Ницце. В стране объявлен максимальный уровень террористической угрозы-3

Напомним, вооруженный ножом мужчина убил трех человек. Одна из жертв была обезглавлена. Выяснилось, что злоумышленник – выходец из Туниса. В середине сентября он прибыл в Италию, где получил удостоверение беженца, а в начале октября оказался во Франции.

Теракт в Ницце: неизвестный с ножом убил трёх человек

Франция скорбит о жертвах теракта в Ницце. В стране объявлен максимальный уровень террористической угрозы-6

В МВД страны не исключают: подобные атаки могут повториться. Объявлен максимальный уровень террористической угрозы. На улицах – семь тысяч солдат и офицеров.

# Теракт # Фотофакт

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