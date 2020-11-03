Теракт в центре Вены: хронология событий

Новости Австрии. В Австрии объявили трехдневный траур из-за атаки в Вене. 2 ноября жертвами террористов стали 4 человека, 17 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них граждан Беларуси нет. Президент нашей страны высказал соболезнования в связи с произошедшим руководству Австрии. В Вене сейчас продолжается спецоперация по поиску соучастников террористического нападения. Хронологию кровавых событий восстановила наш корреспондент Александра Шкарупина.

Последний вечер перед введением жестких карантинных мер жители Вены решили провести вне дома: одни вышли на прогулку, другие направились с друзьями в кафе. Людей, желающих ухватить последние минуты свободы, было много. Именно их в качестве целей и выбрали террористы. Очевидец теракта в Вене: вооруженный до зубов стрелял в людей за пределами баров Внезапно воздух разорвали звуки выстрелов. В самом центре столицы, неподалеку от синагоги, кто-то открыл огонь по прохожим. В ужасе люди бросились врассыпную в поисках убежища. Очевидцы до сих пор не могут поверить в реальность произошедшего.

Почти сразу стало понятно, что злоумышленник действует не один: звуки выстрелов стали звучать на соседних улицах. Боевики оперативно перемещались по городу и открывали стрельбу в разных местах еще пять раз. Местные жители прятались где придется – в магазинах, подъездах. Около тысячи человек забаррикадировались в здании Венской оперы. Там им пришлось провести ночь. Вскоре правоохранителям удалось ликвидировать одного из нападавших. Остальные террористы успели скрыться. Их точное число до сих пор неизвестно.

Карл Нехаммер, министр внутренних дел Австрии:

У осмотренного нами нападавшего был пояс со взрывчаткой, который оказался фальшивкой. Также при нем был автомат. Нападавший был сторонником террористической группировки. В настоящее время мы проводим интенсивное расследование и принимаем меры в отношении подозреваемого, однако пока я не могу вдаваться в подробности. Теракт в центре Вены. Что известно на данный момент? Личность стрелка установлена. Им оказался 20-летний выходец из Северной Македонии, который ранее был приговорен к заключению по статье «Терроризм». В декабре 2019 года он был досрочно освобожден.

Сабин, социальный работник (Вена):

Их нужно поймать. Один, видимо, все еще в бегах. Их нужно очень сурово наказать. Это несмешно, это недопустимо. Всех этих идиотов нужно посадить в тюрьму. Это ненормально. Официантку застрелили. Жертвами атаки стали четыре человека, еще около двух десятков пострадали. Многие до сих пор находятся в больницах. В городе оперативно развернули масштабную спецоперацию по поимке подозреваемых. Задействовали спецназ. Предполагая, что злоумышленники могут покинуть город, власти усилили контроль на границах. Граждан призвали не покидать дома без необходимости, занятия в школах отменили.

Надин, продавец (Вена):

Слава богу, я была дома, когда это случилось. Но я довольно быстро узнала об этом через интернет и на Facebook. То, что произошло, ужасно. Но я думаю, что это было предсказуемо после всего, что произошло в других странах в последние годы. Найти и привлечь к ответственности виновных в нападении пообещал канцлер Австрии. Он не сомневается: эта атака – акт терроризма.

Себастьян Курц, федеральный канцлер Австрии:

Теперь мы знаем точно, что вчерашнее нападение было террористической атакой исламистов. Прошедшая ночь войдет в историю как ночь, когда некоторые из наших собратьев стали жертвами жестокого нападения, которое на самом деле было направлено против всех нас, против нашего свободного общества. Но мы не позволим террористам нас запугивать. Мы будем искать и выслеживать преступников, их единомышленников и тех, кто стоит за ними, и привлекать их к ответственности.

Полицейские уже задержали четверых человек, которые могут быть причастны к стрельбе. Однако спецоперация в городе продолжается. Бойцы спецназа прочесывают улицы в поисках террористов. Все административные объекты в городе охраняются военными. В целях обеспечения безопасности по всей стране закрылись синагоги. В связи с трагическими событиями власти объявили трехдневный траур.