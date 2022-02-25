В течение суток из Украины вернулись в Беларусь около сотни человек

Посольство Беларуси в Киеве и главное консульское управление МИД продолжают оказывать посильное содействие гражданам Беларуси, в настоящее время находящимся в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К полудню 25 февраля к дипломатам обратились более полутора тысяч человек. В течение суток покидали Украину через пункты пропуска «Новая Рудня» и «Новая Гута» около сотни наших соотечественников.

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