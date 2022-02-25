Прямой эфир

В течение суток из Украины вернулись в Беларусь около сотни человек

25 февраля 2022 11:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Посольство Беларуси в Киеве и главное консульское управление МИД продолжают оказывать посильное содействие гражданам Беларуси, в настоящее время находящимся в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В течение суток из Украины вернулись в Беларусь около сотни человек-1

К полудню 25 февраля к дипломатам обратились более полутора тысяч человек. В течение суток покидали Украину через пункты пропуска «Новая Рудня» и «Новая Гута» около сотни наших соотечественников.  

Читайте также:  

Нацбанк Украины запретил обменивать российские и белорусские рубли  

Мировые лидеры не готовы гарантировать принятие в НАТО. Зеленский заявил, что Украина осталась одна в тяжелой ситуации  

Экстренный саммит НАТО по Украине начнется в 17:00 по минскому времени  

# Беларусь-Украина # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Повезло тебе». Лукашенко поговорил с пациентом, которого доставили в больницу в критическом состоянии
25 февраля 2022 11:19

«Повезло тебе». Лукашенко поговорил с пациентом, которого доставили в больницу в критическом состоянии

Александр Лукашенко в МНПЦ: если к вам поехали люди из развитых стран, значит, вы хлеб не зря едите
25 февраля 2022 11:11

Александр Лукашенко в МНПЦ: если к вам поехали люди из развитых стран, значит, вы хлеб не зря едите

В Минске задержаны четверо подозреваемых в попытках срыва референдума
25 февраля 2022 10:04

В Минске задержаны четверо подозреваемых в попытках срыва референдума