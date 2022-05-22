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Обратный эффект санкций. В Польше хлеб подорожал на 30%, а инфляция в Британии достигла максимума за 40 лет

22 мая 2022 16:35
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К санкционным сводкам. На Западе продолжают противостоять экономическим ограничениям, которые введены против нас, но бьют и по их инициаторам (хотя истина про отношения инициативы и инициатора давно и хороша известна). Но тем не менее прецеденты случаются, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Впрочем, некоторые санкции уже хотят отменить. Но получится ли это так просто? С призывом вернуть на мировой рынок продовольствие и удобрения из Беларуси и России выступил генсек ООН. По словам Антониу Гутерриша, без такого камбэка невозможно избежать кризисных явлений на нашей планете. А подорожание продуктов питания уже испытали на себе многие страны. Еще пока не катастрофа, но все равно чувствительно.

Ольга Коршун, СТВ:
Так, в Польше хлеб вырос в цене на 30 %. Это связано с повышением стоимости энергоресурсов и сырья. Такой крутой замес не выдержали в первую очередь частные пекарни. Их содержать невыгодно. Но и вся отрасль почувствовала, что запахло жареным.

Обратный эффект санкций. В Польше хлеб подорожал на 30%, а инфляция в Британии достигла максимума за 40 лет-1

Проблемы ждут и Германию, где озаботились грядущим дефицитом пенного напитка. Летом может не хватить пивных бутылок. Выросла стоимость производства, наблюдается и нехватка водителей грузовиков, что влечет нарушение логистических цепочек.

Тем временем цены продолжают расти и в Британии, где на неделе инфляция подскочила до максимума за 40 лет. А лидерами в ЕС по росту этого показателя стали Эстония, Литва и Болгария. В число стран с высокими потребительскими ценами также вошли Чехия, Румыния и Латвия. В целом существенный рост инфляции затронул примерно треть государств Европейского союза.

Обратный эффект санкций. В Польше хлеб подорожал на 30%, а инфляция в Британии достигла максимума за 40 лет-4

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# Санкции # Антониу Гутерриш # Ольга Коршун # Фотофакт

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