Обратный эффект санкций. В Польше хлеб подорожал на 30%, а инфляция в Британии достигла максимума за 40 лет

К санкционным сводкам. На Западе продолжают противостоять экономическим ограничениям, которые введены против нас, но бьют и по их инициаторам (хотя истина про отношения инициативы и инициатора давно и хороша известна). Но тем не менее прецеденты случаются, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Впрочем, некоторые санкции уже хотят отменить. Но получится ли это так просто? С призывом вернуть на мировой рынок продовольствие и удобрения из Беларуси и России выступил генсек ООН. По словам Антониу Гутерриша, без такого камбэка невозможно избежать кризисных явлений на нашей планете. А подорожание продуктов питания уже испытали на себе многие страны. Еще пока не катастрофа, но все равно чувствительно.

Ольга Коршун, СТВ:

Так, в Польше хлеб вырос в цене на 30 %. Это связано с повышением стоимости энергоресурсов и сырья. Такой крутой замес не выдержали в первую очередь частные пекарни. Их содержать невыгодно. Но и вся отрасль почувствовала, что запахло жареным.