Прямой эфир

Политолог из Турции: турецкий народ не доверяет НАТО. Может, здесь самое большое антинатовское настроение

22 мая 2022 16:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Стрелы НАТО уже сейчас летят в Турцию. Хотя и Анкара старается действовать на опережение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:
В любом случае эта ситуация показывает, что дела у Альянса идут не так хорошо, как нам пытаются это представить. Но как на ситуацию смотрят в Турции и на какие шаги Анкара может пойти в будущем, об этом поговорим с политологом Мехметом Перинчеком. Он с нами на связи из Анкары.

Политики, понятно, ведут свою игру, преследуют определенные цели. А вот что думают по поводу сотрудничества с НАТО простые турки? Их такой союзник устраивает?

«Турецкий народ не доверяет НАТО»

Политолог из Турции: турецкий народ не доверяет НАТО. Может, здесь самое большое антинатовское настроение-1

Мехмет Перинчек, политолог (Турция):
Опросы в Турции показывают, что турецкий народ не доверяет НАТО. Даже у турецкого народа настроение антинатовское. По всему миру, может быть, Турция на первом месте, где есть самое большое антинатовское настроение. И вы увидите, может, не сегодня, не завтра, но Турция своевременно выйдет из НАТО.

Ольга Коршун:
Почему для Вашингтона некоторые страны поперек горла?

Такие страны, как Россия, Турция, Китай, Беларусь, являются барьерами для США, поэтому они хотят их ликвидировать

Мехмет Перинчек:
У США есть такой план: такие страны, как Россия, Турция, Китай, Беларусь, Иран, у которых есть мощная армия, традиции государственности и большая экономика, и вот эти страны являются барьерами перед планами США, поэтому США хотят ликвидировать все эти страны. Турция тоже стала целью НАТО.

Ольга Коршун:
Запад развязал против нас экономическую войну. Теперь оружие – это санкции. Как такие ограничения отразились на взаимодействии Беларуси и Турции?

Санкции открывают возможности для Беларуси и Турции. Эти страны могут стать окном для России

Политолог из Турции: турецкий народ не доверяет НАТО. Может, здесь самое большое антинатовское настроение-4

Мехмет Перинчек:
Раньше они навязывали эту экономическую систему, а сейчас санкции являются большой возможностью для Минска и Турции. Эти страны могут стать окном для России на весь мир, наши страны могут использовать эти возможности, чтобы развивать свою национальную экономику, и, конечно, это тоже будет улучшать экономическую интеграцию.

# Международная политика # Мехмет Перинчек # Ольга Коршун # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как поляки относятся к украинским беженцам и подробности инцидента с послом 9 Мая. Рассказывает Томаш Янковский
22 мая 2022 16:32

Как поляки относятся к украинским беженцам и подробности инцидента с послом 9 Мая. Рассказывает Томаш Янковский

«В состоянии повышенной готовности к пандемии». Гендиректор Corvus Health о боязни людей оспы обезьян
22 мая 2022 13:32

«В состоянии повышенной готовности к пандемии». Гендиректор Corvus Health о боязни людей оспы обезьян

В США возник острый дефицит детского питания. Мамы начали продавать своё грудное молоко
22 мая 2022 11:23

В США возник острый дефицит детского питания. Мамы начали продавать своё грудное молоко