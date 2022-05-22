Политолог из Турции: турецкий народ не доверяет НАТО. Может, здесь самое большое антинатовское настроение

Стрелы НАТО уже сейчас летят в Турцию. Хотя и Анкара старается действовать на опережение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга Коршун, СТВ:
В любом случае эта ситуация показывает, что дела у Альянса идут не так хорошо, как нам пытаются это представить. Но как на ситуацию смотрят в Турции и на какие шаги Анкара может пойти в будущем, об этом поговорим с политологом Мехметом Перинчеком. Он с нами на связи из Анкары.
Политики, понятно, ведут свою игру, преследуют определенные цели. А вот что думают по поводу сотрудничества с НАТО простые турки? Их такой союзник устраивает?
«Турецкий народ не доверяет НАТО»
Мехмет Перинчек, политолог (Турция):
Опросы в Турции показывают, что турецкий народ не доверяет НАТО. Даже у турецкого народа настроение антинатовское. По всему миру, может быть, Турция на первом месте, где есть самое большое антинатовское настроение. И вы увидите, может, не сегодня, не завтра, но Турция своевременно выйдет из НАТО.
Ольга Коршун:
Почему для Вашингтона некоторые страны поперек горла?
Такие страны, как Россия, Турция, Китай, Беларусь, являются барьерами для США, поэтому они хотят их ликвидировать
Мехмет Перинчек:
У США есть такой план: такие страны, как Россия, Турция, Китай, Беларусь, Иран, у которых есть мощная армия, традиции государственности и большая экономика, и вот эти страны являются барьерами перед планами США, поэтому США хотят ликвидировать все эти страны. Турция тоже стала целью НАТО.
Ольга Коршун:
Запад развязал против нас экономическую войну. Теперь оружие – это санкции. Как такие ограничения отразились на взаимодействии Беларуси и Турции?
Санкции открывают возможности для Беларуси и Турции. Эти страны могут стать окном для России
Мехмет Перинчек:
Раньше они навязывали эту экономическую систему, а сейчас санкции являются большой возможностью для Минска и Турции. Эти страны могут стать окном для России на весь мир, наши страны могут использовать эти возможности, чтобы развивать свою национальную экономику, и, конечно, это тоже будет улучшать экономическую интеграцию.