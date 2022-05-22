Политолог из Турции: турецкий народ не доверяет НАТО. Может, здесь самое большое антинатовское настроение

Стрелы НАТО уже сейчас летят в Турцию. Хотя и Анкара старается действовать на опережение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

В любом случае эта ситуация показывает, что дела у Альянса идут не так хорошо, как нам пытаются это представить. Но как на ситуацию смотрят в Турции и на какие шаги Анкара может пойти в будущем, об этом поговорим с политологом Мехметом Перинчеком. Он с нами на связи из Анкары.

Политики, понятно, ведут свою игру, преследуют определенные цели. А вот что думают по поводу сотрудничества с НАТО простые турки? Их такой союзник устраивает?

«Турецкий народ не доверяет НАТО»