ЕС заблокировал шестой пакет санкций против России

Шестой пакет санкций против России заблокирован. Об этом сообщили в Еврокомиссии. Дело в том, что страны Евросоюза так и не смогли договориться, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уже предупреждал о том, что новые санкции могут быть не согласованы из-за позиции некоторых государств по нефтяному эмбарго. В частности, речь идет о Венгрии. Страна заявила о своем намерении наложить вето на любое решение по этому вопросу.

Напомним, уже долгое время Евросоюз рассматривает возможность отказаться от российских нефти и газа. Именно это было ключевым и вместе с тем самым спорным моментом в шестом пакете санкций.