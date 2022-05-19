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ЕС заблокировал шестой пакет санкций против России

19 мая 2022 10:57
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Шестой пакет санкций против России заблокирован. Об этом сообщили в Еврокомиссии. Дело в том, что страны Евросоюза так и не смогли договориться, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕС заблокировал шестой пакет санкций против России-1

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уже предупреждал о том, что новые санкции могут быть не согласованы из-за позиции некоторых государств по нефтяному эмбарго. В частности, речь идет о Венгрии. Страна заявила о своем намерении наложить вето на любое решение по этому вопросу.

Напомним, уже долгое время Евросоюз рассматривает возможность отказаться от российских нефти и газа. Именно это было ключевым и вместе с тем самым спорным моментом в шестом пакете санкций.

# Санкции # Жозеп Боррель # Фотофакт

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