Как поляки относятся к украинским беженцам и подробности инцидента с послом 9 Мая. Рассказывает Томаш Янковский

В Варшаве на официальном уровне отрицают советское прошлое и ведут борьбу с историей. В 2022 году, кажется, война достигла пика, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Еще не успели забыть инцидент с российским послом, которого 9 Мая в Варшаве облили краской, как в Сети появилось видео еще одного происшествия в День Победы. Томаш Янковский шел возлагать цветы к памятнику солдатам Красной армии, когда толпа украинцев окружила известного польского историка. Даже полицейский, который встал на защиту гражданина Польши, не смог сдержать атаку. Янковсого толкали и оскорбляли. И, похоже, в Варшаве такое поведение беженцев никого не удивляет и, что хуже, не волнует. Ольга Коршун, СТВ:

Почему в демократичной Польше приветствуют только одну точку зрения и к чему может привести такое противостояние взглядов? Мы связались с Томашом Янковским, чтобы узнать это. Начнем с инцидента 9 Мая. Известно, кто точно на вас напал? Их личности хотя бы попытались установить? «Там 95 % было украинцев». О случае с российским послом, которого облили краской в Варшаве в День Победы

Томаш Янковский, эксперт Европейского центра геополитических исследований (Польша):

Я думаю, что там 95 % было украинцев, и, к сожалению, первый раз такие события, было тоже несколько змагаров белорусских с бело-красно-белым флагом. Тоже, к сожалению, очень агрессивны. Но у них там был не только митинг украинских беженцев, чтобы вы это знали, там были и из националистического «Азова» с неонацистскими символами. Интересно, что полиция, которая все это видела (очень похоже на немецкую свастику), тоже никакой реакции. Еще посмотрите, что эта женщина, Ирина Земляна, которая атаковала посла, ее сейчас охраняет полиция. Польское общество недовольно, что так много украинцев у нас Ольга Коршун:

Провокация с российским послом вышла громкой. А как в целом польское общество относится к беженцам из Украины? Томаш Янковский:

В польском обществе тоже уже больше и больше взглядов, что украинские беженцы, так много людей из другой страны – это проблема для нас. Уже и в соцсетях можно увидеть, что не все поляки поддерживают. Поддерживают их в официальных средствах массовой информации, поддерживают политики, но польское общество не так счастливо, что так много украинцев у нас. Для польской власти, которая сейчас правит, Германия и Россия – угрозы